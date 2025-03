Šok!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Bori Terziću Terzi kako bi dao svoj sud o Stefani Grujić, njenom ulasku i celokupnoj situaciji sa Matorom i Munjezom.

- Kako komentarišeš to što je Stefani rekla da nisi nikakav prijatelj Munji, da nisi nikakav otac i da te Barbara gleda - pitao je Darko.

- Nemoj da se vraćamo na vaše situacije...Ima pravo da misli da Munja i ja nismo drugari, istina je, nisam razmišljao, krivo mi je zbog Munje i nje, hteo sam Matoru da ponizim jer mi je krivo što Munja nije mogao da pomazi stomak. Ja nisam video svoje dete, da bi moglo da se priča da li ću biti dobar otac. Da idem u Tetovo?! Ako budem išao u Grčku, otići ću...Ja njega i ovde pljujem, on to zna. Našu igru ne mogu da provale - rekao je Terza.

- Ti si njega pljuvao sa strane kod drugih ljudi

- Kada zasluži, ja ću da ga opljujem, bolje tako iskreno, nego...Drago mi je zbog Munje da ju je video, dajem dve nedelje i oni će se pomiriti - rekao je Terza.

Anđela Đuričić dala je svoj sud.

- Ona je mislila da sam joj loše govorila jer smo u lošim odnosima, to je samo moje mišljenje. Do sada smo slušali jednu Matorinu priču, sada je Stefani ušla i demantovala Matoru za mnoge stvari...Nije mi toliko zagrejana za Stefani, dok mi je Stefani čvrsta da se to nešto nastavi. Što se Dragane tiče, Dragana je izgubila i drugog kuvara, možda ima i novih ponuda...Nemam nikakav savet za Draganu, naći će se nešto već, naći će ona opciju za najbolji kadar, kao što je i do sada tražila - rekla je Anđela.

- Da, četiri dana smo bili sa njim, očekivala sam to. Da, Anđela kada popije, da je ona koketa i to je to...Svi smo blejali zajedno, dovezli se i odvezli se. Da, jeste sa Srbom flertovala, ali je Srbu zanimala druga devojka. Da, poznaju se, možete kod mene na instagramu da vidite kako su zajedno puštale muziku - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić