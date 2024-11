Ivan Matović želi krv u Kraljevu! Parandilovićev saborac priprema isti scenario kao opozicija u Novom Sadu

Predsednik Jedinstvene ruske stranke Marko Petrović otkrio je da kraljevačka opozicija, koju predvodi Ivan Matović, potpredsednik "Novog lica Srbije" Miloša Parandilovića, priželjkuje u tom gradu nasilni scenario koji je pre nekoliko dana viđen u Novom Sadu.

Naime, za večeras je u Kraljevu lokalna opozicija, koju predvodi Matović, inače prijavljivan za porodično nasilje, zakazala protest u 19 sati, a koji je organizovan navoodno zbog referenduma o apotekama, ali za koji će se zloupotrebiti tragedija u Novom Sadu, kao i tema litijuma.

Petrović u izjavi za Informer kaže da je, po uzoru na opzocione šefove iz Beograda, Grad Kraljevo trebalo da posluži kao primer kako uz pomoć stranih službi i novca iz nevadinih organizacija se na kampanji laži i obmana izaziva haos, a sve u cilju izazivanja vanrednih, prvo lokalnih, a onda parlamentarnih izbora.



- S obzirom na to da Grad Kraljevo nije bio na onoj listi koju su oni pokazivali, a na kojoj stoji gde treba da se gradi rudnik litijuma, bila im je bila potrebna nova tema. Tako su ovde mesecima lagali građane i konstruisali aferu da je Grad Kraljevo prodao državnu imovinu, tj. apoteke gde smo na osnovu zvaničnih dokumenata ogolili sve njihove laži i dokazali Kraljevčanima da je cela opozicija, na čelu sa Ivanom Matovićem slagala Kraljevčane - navodi Petrović.

Kako je objasnio, ovo je konkretan primer kako će raditi i u ostalim gradovima Srbije, a sve u cilju izazivanja panike, straha, destabilizacije i rušenja ustavnog poretka i legitimno izabrane vlasti na poslednjim parlamentarnim izborima iz decembra.

- Po uzoru na Novi Sad vođa lokalne opozicije u Kraljevu sa ostatkom opozicionih stranaka želi izazivanje opšteg nereda, sukob na ulicama Kraljeva i da sruši gradsku kuću onako kako su to radili u Novom Sadu pre nekoliko dana, a to je isti onaj scenario koji smo gledali nakon parlamentarnih izbora u decembru kada su lomili Stari dvor, odnosno Skupštinu Grada Beograda. - upozorio je Petrović.

"Matović politiku bazira na fašističkim i ustaškim principima"

Inače, Matović je nedavno javno uvredio Petrovića, a sve iz nemoći i besa jer su raskrinkane laži kojima se Parandilovićev saborac služi kako bi naneo štetu državi.

- Obzirom na to da je on (Matović) okrenuo tu aferu vezano za prodaju apotekarske ustanove, pre svega kao čovek, a onda kao političar, sam se zainteresovao da zaista proverim o čemu se radi. Na osnovu Zakona o pristupu javnim informacijama dobio sam sva zvanična dokumenta iz Gradske uprave i Grada Kraljeva iz kojih se jasno vidi da nema reči o bilo kakvoj prodaji apoteka već o davanju u zakup, s obzirom na to da su te apoteke napravile dug za prva četiri meseca ove godine od 140 miliona dinara - objašnjava Petrović.

On kaže da je prvi izašao u javnost i prikupljene dokaze pokazao medijima i građanima.

- U nedostatku argumenata Ivan Matović je pokušao sa ličnom diskriminacijom i na taj način uvredio je romsku populaciju koja je brojna i u Kraljevu i u našoj zemlji. Ja sam neko ko predstavlja rusku nacionalnu manjinu, zarad istine u Kraljevu ima jako veliki broj Rusa koji su došli nakon rata, i Matović je u jednoj emisiji izjavio da sam ja Rom, pritom imajući želju da na taj način mene povredi, unizi ili diskrimiše. Da mu to nije bila namera mogao je da kaže da sam bilo koje druge nacionalnosti - napominje naš sagovornik.

Kako kaže, radi se o čoveku koji je zadnjih desetak godina u politici, koji je svoju politiku bazirao na fašističkim i ustaškim principima etnički čiste teritorije.

- Zbog toga mu se udruženje zvalo "Udruženje starosedelaca Kraljeva i okoline". Na osnovu svega ovoga vidimo, ukoliko bi oni došli na vlast, da bi Ivan Matović, verovatno, napravio neke nove logore i proterao sve one koji nisu starosedeoci.

Petrović podseća da u Kraljevu žive interno raseljena lica sa Kosova i Metohije, Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.

- Od negovog (Matovićevog) predsednika Miloša Parandilovića nismo dobili komentar, ali to i ne čudi s obzirom na to da je to čovek koji je u Narodnoj skupštini Srbije legalizovao oblik verbalnog nasilja.

Petrović podseća i na to da je Ivan Matović poznat Kraljevčanima po prebijanju supruge i porodičnom nasilju za šta postoje i dokaze, ali i njegovo priznanje.

- Jedini program opozicije koji nude građnima je nasilje, rušenje institucija i ustaške težnje za koje se zalagao i Ante Pavelić svojevremeo - zaključio je Marko Petrović.



Autor: Pink.rs