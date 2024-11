Vulin o nasilju opozicije u Skupštini Srbije: Opozicija je došla spremna samo za nasilje

Potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin gostujući u Nacionalnom Dnevniku TV Pink rekao da je opozicija danas došlja spremna za današnji scenario nasilja u Skupštinu Srbije.

- Danas smo mogli da vidimo opoziciju koja je toliko ljuta što ne može da dođe na vlast pa je rešila da pravi haos - kaže je Vulin.

Dao je da sve je ovo dans što smo videli u Skupštini Srbije deo hibridnog rata protiv Srbije.

- Prvo nađeš opšte prihvatljiv cilj koji svako razume posle nekoliko korišćenja cilja dođet do toga da više niko ne zna šta se desili i idete u politički borbu i to se radi po modelu Putin - ubica, Vučić - ubica. Kako one fekalije ispred gradske Skupštine pomažu Novom Sadu - kaže Vulin.

On je rekao da se opozicija pripremila za današnji scenario i da im nije bilo važan današnji dnevni red Skupštine.

- To što su vršili nasilje i pokušali da vrše nasilje nad Vladom to nije ništa manje strašnjije od nasilja prema građanima u Novom Sadu - dodao je Vulin.

Vulin kaže opozicija misli da im je svaki dan 5. okotobar, svaki dan je za njih poslednji, spremni su samo za nasilje i ne zanima ih nikakav razgovor i dogovor.

Autor: Dalibor Stankov