Azdejković za Pink: Đilas tako uspešno uništava opoziciju, da ga optužuju da radi za Vučića (VIDEO)

Predrag Azdejković, urednik časopisa Optimist, govoreći o protestima i dešavanjima u opoziciji kaže da je Miki Aleksić rekao da je opozicija grešila, ali da je ona takva kakva je.

Azdejković navodi da iza toga stoji prezumpcija da oni neće da se menjaju, ali da ih ne treba kritikovati.

- ''Mi smo takvi kakvi smo, mi radimo najbolje što umemo''. Ali, to je odnos prema glasačima gde se kaže da od njih nema vajde. Vidim da su ljudi bes koji su imali zbog nesreće u Novom Sadu okrenuli sada prema opoziciji i to na društvenim mrežama i eskplodiralo je na današnjem 'X' - kazao je Azdejković za Pink.

Upitan da li je opozicija svojim ponašanjem dala sebi autogol Azdejković kaže da je to sasvim tačno.

- Zbog toga što je Đilas sve ovo radio, mnogi su ga na društvenim mrežama optuživali da radi za Vučića, jer on tako uspešno uništava opoziciju da je to fenomenalno, ali izgleda da je to samo pokazatelj nesposobnosti i to stoji iza njih - ocenio je Azdejković.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, kaže da mu je jako smešno bilo kada je Đilas pričao o akciji BIA i tome kako da se uništi SSP i kao ima taj faktor u opoziciji.

- Taj faktor u opoziciji se zove Dragan Đilas, njega treba samo da pustite da radi i da njegovu sujetu, aroganciju i diktaturu koju zavodi u svojoj stranci samo malo usmerite i on će sve sam da uradi. Gospodin Gajić mu je lepo rekao, kad ste uništavali Narodnu stranku Vuka Jeremića tada nije bilo BIA - kazao je Milovanović.

Kako je rekao, Đilas se ponašao bahato i kada je bio na vlasti i sada.

- Kada uz njega dodate Mariniku Tepić koja se postavila kao Hurem, onda je jasno da ta kombinacija nervira ljude u SSP-u, nije čudo da su ljudi otišli - ocenio je Milovanović i dodao da Đilas treba sebe da pogleda u ogledalo, a ne da krivi druge.

Autor: Pink.rs