Premijer brutalno odbrusio Đilasu: BIA se ne bavi vama, vi jedni druge sami optužujete

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević tvrdi da se BIA ne bavi opozicijom, već da su opozicione partije napravile veliku grešku.

Odgovarajući na pitanje novinara da opozicija optužuje Bezbednosno-informativnu agenciju za svađe između sebe, premijer je istakao da ne želi da to komentariše.

-Ja sam zagovornik da sve ono što govore jedni o drugima je tačno, jer oni se najbolje poznaju. Nije na nama da komentarišemo to. Mislim da su napravili veliku političku grešku, sa onim što su radili od početka ove tragedije. Imali smo i ranije zloupotrebe velikih nesreća i tragedija, ubistava, ali sada smo došli na taj nivo da neko nema strpljenja da sačeka da se poginuli izvade iz ruševina. Neko nije mogao da sačeka ni da se izvrši identifikacija poginulih. Porodice nisu znale ko je poginuo, a oni su zakazali nove proteste. To nikada do sada nije bilo. Čekajte ljudi, to se ne radi.

Vučević je naglasio da može da se kritikujete,da se prave skupovi, ali mora da poštujete momenat koji zahteva tišinu.

-To je znak poštovanja. Kakva BIA, ne bavi se njima. Mnogo je važno da ova nesreća mora da bude opomena, mora da vodi ga odgovornosti, ali i poziv na sabornost, a ne na anarhiju. Ne možemo da zapalimo državu zašto što nam se to desilo. Porodice poginulih su najpristojnije i najtiše. Ništa se ne sakriva, niti treba da se sakrije. Ali, to ne znači da zauvek treba da zaustavimo Srbiju. Kao društvo i država treba da im pomognemo da to prevaziđu, ali život mora da ide dalje.

On se osvrnuo i na posetu porodicama poginulih.

-Predsednik je bio u subotu u Kovilju, gde je sahranjen deka koji je poginuo sa unukama. Ja sam juče u Kaću obišao tri porodice sa gradonačelnikom Novog Sad, gde je poginula gospođa Karanović, Milica Adamović i porodicu poginule Sanje Arbutine. Molimo se Bogu da im podari neko bolje mesto za život. Različite su situacije, ali ove tri porodice koje sam obišao su mnogo mirnije i dostojanstvenije od onih koji svaki dan pričaju o žrtvama. I šokirani su što koriste imena njihovih porodica bez odobrenja- reči su premijera koji je dodao:

-Gledaću da narednih dana obiđem još neke porodice, porodice povređenih. Tri osobe se bore za život. Jedna ženska osoba je u teškom stanju, nadamo se da će preživeti. Oni su u ogromnoj muci. Ono što je mene šokiralo i pogodilo jeste priča kako su saznali da su njihovi nastradali. Teške priče. A da ne pričam priču majke poginule Sanje Arbutine, koja je izgubila muža u Krajini, prvu ćerku, a sada još jednu. Najbolje je samo da zaćutite i samo ih zagrlite. Tim pre mi je neverovatno da to neko zloupotrebljava.



Autor: Jovana Nerić