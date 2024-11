Haški tribunal hoće da prebaci MLADIĆA u treću zemlju! Ratkov sin: Moj otac leži nepokretan, u ranama, pišu mu smrtnu presudu!

Njemu je potrebno mu pravo lečenje i duži boravak u bolnici. Sad hoće da ga prebace u neku treću zemlju. Ako bi mog oca prebacili u neku treću zemlju, a jedna je samo zemlja u pitanju, ali sigurno su tamo lošiji uslovi nego u Hagu, kaže Darko Mladić.

General Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske koji je u dalje u haškom pritvoru gde služi doživotnu kaznu za navodne ratne zločine, već neko vreme leži nepokretan u krevetu, a sada hoće da ga prebace u neku treću zemlju, tvrdi generalov sin Darko Mladić!

Prema njegovim rečima, lekari su čak hteli da Mladiću amputiraju nogu zbog infekcije i uporno odbijaju da ga puste na privremenu slobodu kako bi se adekvatno lečio!

Darko Mladić rekao je da su njegovom ocu, zbog pogrešnog lečenja, proletos otkazali bubrezi i da je od tada vezan za krevet.

"Zbog dugog ležanja ima rane. Ta jedna rana se inficirala i oni su smatrali da treba da se iseče ta noga, on je to odbio. Ali pošto ja imam ovlašćenje, tražili su od mene da donesem odluku. Ja to nisam prihvatio, već sam tražio da mi dostave dokumentaciju. Obratili smo se Vladi Srbije da nam da garancije i tražili puštanje na slobodu radi adekvatnog lečenja, podneli smo zahtev. Neposredno posle zahteva zvali su nas doktori i rekli da nije bilo baš tako, da je to samo bila konsultacija... Čudo je da je živ i da je sve preživeo. Promenom antibiotika se sve rešilo za mesec dana, sada je izlečen od te infekcije, hvala Bogu nisu morali da mu iseku nogu, a prošlog petka su odbili zahtev za puštanje", rekao je Darko Mladić .

On je istakao da je suština svega Ratko Mladić često upada u nepotrebne komplikacije sa zdravljem.

"Lekari ne priznaju da je otkazivanje bubrega bila njihova greška, davali su mu jake diuretike, nisu mu davali dovoljno tečnosti, oštetili su mu tako bubrege... Njemu je potrebno mu pravo lečenje i duži boravak u bolnici. Sad hoće da ga prebace u neku treću zemlju. Ako bi mog oca prebacili u neku treću zemlju, a jedna je samo zemlja u pitanju, ali sigurno su tamo lošiji uslovi nego u Hagu, to bi sigurno bila smrtna presuda za mog oca! Između ostalog, saznali smo da ta zemlja u koju planiraju da ga prebace nije dobila odgovarajuću dokumentaciju da se objasni kakvo je njegovo tačno stanje. Za početak smo im mi prosledili dokumentaciju, sa nadom da će razumeti da im nije u cilju da učestvuju u smrtnoj presudi mom ocu - rekao je.

Autor: Snežana Milovanov