Nikola je u sekundi stao NEPOKRETAN! Misterija do danas nije rešena - nije verovao kada su mu lekari rekli šta ima u telu (VIDEO)

Zalutali metak prikovao ga je za zemlju

Nikoli Perišić iz sela Mokronozi, na samoj granici Srbije i Republike Srpske, nedaleko od Priboja, zalutali metak u sekundi je promenio život i prikovao ga za invalidska kolica. Nepoznata osoba zauvek će na svojoj duši nositi jednog mladića, kome ostaje samo da se nada da će jednog dana ponovo stati na svoje noge.

Ovom mladiću život se u sekundi promenio, a jedan zalutali metak prikovao ga je za zemlju. Stigao ga je dok je kopao kanal sa ocem, i sa tog mesta dalje kroz život moraće u kolicima.

- Pre dve godine desilo se da je mene pogodio zalutali metak u kičmu. To je bilo 26. marta 2022. godine, kada smo sa ocem i komšijama kopali jedan kanal za vodu. Pomagali smo i svi smo seli da odmorimo, i ja sam se odmakao od stola i seo na panj. U jednom trenutku mene je sunce zasmetalo u lice, ja sam ustao da odem do hlada, i kako sam ustao, metak me je pogodio za vrat. Ja sam pao i leđima sam bio okrenut Priboju. Tu su počeli jaki trnci da idu u noge, počeo sam da se tresem. Tu su mene odvezli u hitnu, ovde u Priboju. Iz Priboja sam prebačen za Užice. U Užicu su ustanovili da imam strani projektil u leđima, rekli su da je metak. Ja sam se šokirao, kako je moguće da je metak - opisuje Nikola svoje strašno iskustvo u neverici i nastavlja:

Iz Užica sam prebačen za Beograd, tu sam se nadao operaciji. U Beogradu su rekli da nema operacije, boje se infekcije. Bio sam dve sedmice u Beogradu

- Onda smo počeli da tragamo za doktorima i našli smo doktora u Švajcarskoj. I on je rekao da može da odradi operaciju. Operacija je odrađena 27. maja 2022. Dva meseca je bio metak u mojim leđima. Operacija je uspešno odrađena. Počeli su pomalo pokreti u desnoj nozi. Mogu prste, stopalo i malo iz kolena. Mogu da je pomeram. Čim je krenulo to nabolje, ostalo je vreme i strpljenje - rekao je Nikola.

Bez obzira što je preživeo strašne muke, Nikola nikada nije zakukao ni na koga. Nije tragao ni za pijanim svatom.

- Ne zna se ni danas ko je pucao. U Priboju su bila tri veselja. Ja predpostavljam da je odatle pucano - ispričao je Nikola.

On se danas grčevito bori da stane na noge i ponovom prošeta svojim zavičajem.

- A meni najviše prijaju banje. Da idem što češće u banje. Radim vežbe, kupam se. To mi dosta pomaže. Bolji napredak. Bolje se regenerišu nervi. Bolji pomak nego kod kuće - rekao je Nikola, a što je najbitnije, on u svemu ovome nije sam. Iza njega su otac i majka, i dva rođena brata blizanca.

Ukoliko možete i želite da pomognete Nikoli da ponovo stane na svoje noge uplatu možete izvršiti na račune koji se vode kod fondacije Budi human i to na:

dinarski račun broj 160-6000001381721-84,

devizni račun broj 160-6000001381632-60, IBAN: RS35160600000138163260

ili možete poslati SMS poruku sa brojem1266 na broj 3030.

Autor: Snežana Milovanov