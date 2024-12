Sasuo mu sve u lice: Ivan Marinković šokiran Terzinim ponašanjem, ovo do sad nije video! (VIDEO)

Nije ga štedeo!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari "Elite" komentarisali su ulazak Milice Veličković, a ona je još jednom pojasnila kako gleda na odnos Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Neka se zaljubio, neka ima novi odnos, povredio je dete i nemam kako da ga upišem za oca. Sa mnom kad se upleteš u igru teško izađeš kao pobednik. Ja preporučujem da se ne prostirite koliko niste dugački. Bila sam učesnik, gledala, ruke mi odrešene. Terza je oprao Ivana jer nije obećavao bajke kao on - govorila je Milica.

- Milica me je ozdarila, uzdignute je glave i čujem komentare ljudi koji nisu uključeni u temu od prošle godine. Ja sam ovde kao i većina podrža vezu dvoje ljudi, nisam se petljao i kao normalan sam osudio. Njegovo stanje večeras sam u pabu nikad nisam video, on je povraćao na nos, uši i usta. Ja sam ga pitao da odem kod Milice jer mora da ode da se suoči. Ja sam pitao Sofiju zašto je sagla glavu odjednom? Terza je pokazao slaobost, a otreznio se na trenutak kad sam rekao da ću da pitam Milicu da popričaju. Slažem se da nema o čemu da priča sa Milicom, jer nam je svima objasnila. Bila je poenta da čuje da li ima šanse da viđa dete. Moj zaključak je da njega opasno radi rijaliti, počeo je da me nervira - komentarisao je Ivan Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić