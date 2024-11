Orban: Evropa mora da shvati da Srbiji nije potrebna EU, već obrnuto

Predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Evropa mora da shvati da Srbiji nije potrebna Evropska Unija, nego da je Uniji potrebna Srbija, kao i da Evropa ima problem sa rastom i dinamikom i da joj novi polet mogu dati samo nove članice EU, a da je Srbija najbolji kandidat.

Orban je u Budimpešti posle sednice Saveta za stratešku saradnju Srbije i Mađarske rekao da je za vreme predsedavanja savetom EU Mađarska bila u mogućnosti da Srbiji pruži pomoć da većim koracima napreduje i ubrza proces evropskih integracija.

''Ako neko hoće da se uveri šta Srbija može da pruži evropskoj ekonomiji, onda predlažem da poseti Beograd u razlici od tri meseca pa će se uveriti svojim očima šta je to što Srbija može da pruži EU'', rekao je Orban u zajedničkom obraćanju sa Vučićem i dodao da će Mađarska i dalje imati u vidu interes EU i Srbije.

On je ocenio i da su američki predsednički izbori stvorili novu realnost i da su se u Evropi pojavile pristalice suvereniteta i patriotizma, kao i da se stvara nova situacijai da snage koje su do sada bile potisnute, a to su suvereni narodi, žele da postignu uspeh.

''To je nova realnost u Evropi i da svako treba svoju politiku da prilagodi toj novoj realnosti'', rekao je Orban i naglasio da Mađarska i Srbija na novu realnost odgovaraju produbljivanjem svojih odnosa i da žele da ih razvijaju i u područjima koja do sada nisu bila u fokusu.

''Ako u novoj realnosti bezbednost dobije na značaju, ako se u Evropi postavlja pitanje energenata, onda mi treba po tom pitanju da sarađujemo, da vidimo šta je ono što je aktuelno. Ako treba da se pribojavamo toga da će u Evropi doći do stvaranja blokova i da će Evropa odgovoriti protekcionizmom, onda mi treba da jačamo kolektivitet i još jače da se povežemo'', rekao je Orban.

Naveo je da je prethodnih godina Mađarska energetsku bezbednost sve viđše obezbeđuje iz pravca Srbije jer je, kako kaže, zbog ukrajinsko-ruskog konflikta iz drugog pravca zatvoren.

Kako je rekao, Srbija je postala zemlja koja pruža Mađarskoj garanciju za energetsku bezbednost i da su na današnjem sastanku razmotrali mogućnosti za nove investicije vezano za snabdevanje naftom, gasom i električnom energijom.

Orban je rekao da će do početka 2026. godine biti završena brza pruga Budimpešta-Beograd i istakao da je to značajna konekcija između Mađarske i Srbije, kao i da je dogovoreno da se granični prelaz Reske-Horgoš pretvori u najmoderniji prelaz u Evropi.

Orban je rekao da su srpsko-mađarski odnosi na istorijskom novu, a da predsednik Srbije Aleksandar Vučić najzaslužniji za to.

"Iza tih odnosa se nalazi trud, višegodišnji mogu čak reći decenijski trud i rad, a motor tog rada i truda je u protekloj deceniji bio predsednik Aleksandar Vučić. On je bio pokretačka snaga i zbog toga želim da mu se zahvalim u ime mađarske vlade i u ime svakog mađarskog državljanina. Zahvaljujem mu što je sve učinio da mađarsko-srpski odnosi dostignu jedan istorijski nivo", rekao je Orban nakon druge sednice Saveta za stratešku saradnju Republike Srbije i Mađarske.

On je rekao da je sastanak mađarsko-srpskog strateškog saveta održan u veoma zanimljivom istorijskom i teškom trenutku.

"Osim toga što imamo zaista prijateljske odnose jedno prema drugom, ovo je važna strateška razmeda mišljenja. Naravno, niko se više ne iznenađuje što Mađari i Srbi imaju razgovore i vode razgovore na strateškom nivou i potpisuju važne sporazume, to je za svakog već danas prirodno, ali zaboravljamo koliko je rada i truda iza toga", naglasio je Orban.

Dodao je da su i Mađari i Srbi ambiciozni narodi.

"Ja, naravno, govorim samo u ime Mađara, ali kako vidim Srbe i kako ih poznajem, mislim da i oni imaju ambicija dovoljno. Mi još mnogo toga hoćemo da dobijemo od celog sveta i treba da ispravimo mnoge krive Drine, treba da stvorimo balans i treba da pokušamo da iskoristimo, da nadoknadimo istorijske šanse koje su propuštene u prošlosti", poručio je Orban.

On je dodao da dva naroda ne smeju da dozvole da se pomire sa sudbinom koju im je, kako je rekao, odredio 20. vek.

"I jedni i drugi želimo da budemo bogata i značajna zemlja. Drago nam je ako imamo suseda koji ima iste ambicije. Delom zbog toga što to čoveku daje snagu jer ako imate dobrog suseda i vaša imanja dobijaju veću vrednost. Jedna uspešna Srbija jača i Mađarsku i povećava i našu vrednost, tako da je u našem interesu je da Srbi budu zadovoljni, da se bogate kao i mi. Mislim da je to naš zajednički odnos prema budućnost i jedna od osnove naše saradnje", zaključio je Orban.





Autor: Dalibor Stankov