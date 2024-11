Viktor Orban: Evropa ne može samo da očekuje da je štite Sjedinjene Države

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da Evropane može da očekuje da je štite samo SAD, već da mora i sama postati ''značajan igrač u pregovorima koji određuju budućnost i procesima pred njom''.

Govoreći zajedno sa albanskim premijerom Edijem Ramom na konferenciji za novinare nakon Samita Evropske političke zajednice u Budimpešti, Orban je rekao da su evropski mir, stabilnost i prosperitet ugroženi i kao glavne probleme naveo rat u Ukrajini ''koji ulazi u treću godinu'', sukobe na Bliskom istoku i severnoj Africi, ilegalne migracije i zastoj i fragmentisanje globalne ekonomije, prenosi mađarski portal Indeks.

Orban je naveo da je Mađarska uvela sistem za koji veruje da je jedino rešenje za migraciju, odnosno da nikome nije dozvoljeno da uđe dok se zahtev za azil ne proceni.

Dodao je da nije čuo ni jedan predlog koji bi dao rešenje van ovog modela, i istakao da to otežava zakonodavstvo, a da je Mađarsku zbog toga osudio Evropski sud pravde.

Naveo je da kad je mađarska 2015. počela sa izgradnjom ogradi na granicama to smatrano ''kapitalnim zločinom'', dok sada, kada i druge zemlje grade ograde, to se ne smatra krivičnim delom.

''Mađarska je zbog toga osuđena na Evropskom sudu pravde, iako štitimo ne samo Mađarsku, već i celu Evropu. Naravno, ni posle toga nećemo nikoga pustiti unutra, ovo je sledeći korak pobune. Nema drugog rešenja, osim da se mnoge zemlje pobune i kažu da je dosta, hoćemo da zaštitimo naše građane, niko ne može da uđe bez naše dozvole. Ja sam jedini premijer u Evropi koji je preživeo migracionu krizu. Za to postoji samo jedan razlog: uvek sam ostao na strani naroda. To znači sigurnost, znači zaštitu granica, značii čuvanje osećaja doma, oni koji to ne rade, propadaju'', rekao je Orban.

Mađarski premijer je rekao da su se američko-mađarski odnosi poslednjih godina dosta pogoršali i daje potrebno njihovo korigovanje, kao i da postoje i planovi ekonomske prirode.

''Verujem da zajedno možemo da damo bolje odgovore na ove opasnosti, bolje nego pojedinačno. Svi su shvatili da nema vremena za gubljenje. Jedno poglavlje je zatvoreno američkim izborima, svet će se promeniti brže nego što se misli'', rekao je Orban.

On je istakao da su pred Evropom velika pitanja - ''Rat ili mir, migracija ili zaštita, blokade ili povezanost, pokoravanje ili evropski suverenitet''.

''Nisu donete nikakve formalne odluke, ovo su bile konsultacije, sumiranje mišljenja, bilo je dosta različitih. Sagalsili smo se da treba reagovati na američke izbore, dolaze velike promene'', rekao je Orban.

Albanski premijer Edi Rama zahvalio je, kako je rekao, ''crnoj ovci Evrope'' Orbanu na organizaciji skupa u Budimpešti, rekavši da je na Samitu bilo posebne energije i da je moglo da se ''slobodno razgovara''.

Rama je rekao da ostaje ''tragični optimista'' po pitanju budućnosti Evrope i Albanije, kojoj je, kako je rekao, mesto u Evropi, ocenivši da su se izgledi Albanije po tom pitanju popravili zahvaljujući, između ostalog, i mađarskom predsedavanju EU.

