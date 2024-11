BOKAN ZA PINK: Ako nemamo državu koja brani Srbe na KiM, mi nemamo ništa! A to boli Kurtija i zato napada školstvo, zdravstvo...

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je da je pre tri dana tzv. kosovska policija na Jarinju privela direktora Osnovne škole iz Gojbulje ocenivši da je time premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti krenuo u obračun sa srpskim školama.

Dragoslav Bokan je jutros za Novo jutro komentarisao dešavanja na KiM, kao i nedavno privođenje direktora Osnovne škole Gojbulje.

"Kurtijeva policija na Jarinju privela direktora osnovne škole iz Gojbulje jer je kod sebe imao pečate srpske škole! Posle saslušanja je pušten, a pečati oduzeti. Ovim je Kurti krenuo u obračun sa srpskim školama koje bi da zatvori i decu ostavi bez prava na obrazovanje", naveo je Petković na mreži Iks.

- Srpstvo je svest o tome da se možemo odbraniti putem države. To sve zajedno odlazi u propast, zaborav i nigde ako u svemu nemamo države. Postoji ta privremena okupacija, ali imamo druge elemente države koje vide Albanci. Udaraju na lekarski, školski, vaspitni nivo, na poverenje da ćemo održati ekonosmku razmenu... - priča Bokan.

Sa te strane, to je država što oni prepoznaju kao najvećeg neprijatelja, rekao je Bokan.

- Mi, neki od nas to ne prepoznajemo, a suština je da država pokušava da brani ono što je naše. Ako nemamo državu, sve nestaje zauvek. Zato, Kurti to prepoznaje i on sad hoće da udari pravo kopljem u Georgija. On hoće da ukine školstvo. Gojbulju su fprmirali Brankovići, pa su Jezdići obnovili to kao srpsko mesto... - dodao je Bokan.

Bokan dodaje da je ograđeni, okupirani deo Srbije jeste logor, i ti ljudi pristaju da budu taoci istorije, jer bez njih to ne bi postojalo.

- Zato je zaustavljen Vukašin Mitrović na Jarinju i ponašaju se prema njemu kao da nosi eksploziv - rekao je on.

Autor: Dubravka Bošković