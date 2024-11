Ko stoji iza najvećih otmica u Srbiji? Zemunski klan je ZBOG OVOGA dobio krila, poznata i tačna cifra PRVOG OTKUPA

Nekadašnji upravnik Kazneno popravnog zavoda Sremska Mitrovica Trivun Ivković je rekao da je promenom vlasti 2000. godina tražena pomoć od Zemunskog klana, čime su oni ojačali i dobili krila.

- Neki iz vlasti su tada lepo sa njima sarađivali. Kada su videli da imaju političku podršku, krenuli su sa otmicama. Prva otmica je bila u Vojvodini, to je bio Bojan Matijević. U to su se upetljali i policajci, zaustavili su ga na raskrsnici, stavili su ga u džip, tukli su ga do Crne Gore, pa prebacili u Albaniju. Tamo su učestvovali i albanski vojnici. Dugo se pregovaralo - naveo je Ivković gostujući u Jutru sa dušom kod Jovane Jeremić.

Kako je dodao, veruje se da je dato oko milion dinara.

- Zatečen je i bez vode i bez hrane. Kada je reč o Beogradu, mogli su svakoga da otmu - istakao je Ivković.

Blaža Marković, predsednik Sindikata policije kaže da je 2000. godine već formirano odeljenje POSKOK koje je dobilo operativne informacije o potencijalnim otmicama u Beogradu.

- Na čelu toga je sa Zemuncima bio Milorad Ulemek Legija. To je policija znala. Niko ne bi mogao ništa da uradi, ako policija ne učestvuje - rekao je Marković i napomenuo da su do tada Zemunci krali samo vozila.

Odgovorno tvrdim da Jovanović nije ubio premijera. To je trebalo da uradi visoki profesionalac

Autor: Snežana Milovanov