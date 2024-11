Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u toku opsežna istraga povodom urušavanja nadstrešnice na novosadskoj železničkoj stanici, ali da ni u jednoj zemlji nije moguće da se ozbiljna istraga sprovede za 14 ili 15 dana. Brnabić je odbacila tvrdnje opozicije da vlast "kupuje vreme" i navela da odgovorni treba da odgovaraju, ali ne nasilnim putem.

- Niko ne kupuje vreme. Ovde se vode ozbiljne i opsežne istrage. Kada pogledate samo tu projektnu dokumentaciju, neko ne može za 15 dana da prođe kroz čitavu dokumentaciju, da proveri ko je sve to potpisao, ko je sve pečatirao, koji su sve ugovori. Ne možete da stignete da pogledate sve te ugovore. To su kompleksne stvari. Za 17 dana, šta želite? Pokažite mi zemlju na svetu gde je to urađeno za petnaest dana - rekla je ona.

Kako je navela, opozicija nije preuzimala odgovornost kada je bila na vlasti, ali očekuje od aktuelne vlasti da "pritvara sve ljude".

- Pritvorimo i one koji su nevini, i one koji su možda krivi, i one koji nikakve veze nemaju sa tim. Uništavamo čitave porodice. Zamislite, pritvorite nečijeg oca, nečiju majku, nečijeg muža, nečiju suprugu, eto samo da bi se oni zadovoljili valjda - navela je Brnabić.

Ona je povodom aktivnosti opozicije rekla da organizovanje protesta na kojima je, kako je navela, Gradska kuća u Novom Sadu polivana fekalijama i gažena srpska zastava, nije politika već zloupotreba tragedije.

- Naravno da ste tužni, naravno da želite da odgovorni odgovaraju - rekla je Brnabić, dodajući da odgovornost ne treba da se traži nasilnim putem i da ne treba da se zloupotrebljava tragedija.

Nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu urušila se 1. novembra kada je stradalo 14 ljudi, a troje je teško povređeno.

Autor: Snežana Milovanov