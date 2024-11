Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da istraga koja se vodi povodom tragedije u Novom Sadu gde je život izgubilo 15 lica ide svojim tokom i da je to tužilačka istraga.

- Policija je odradila svoj deo posla, počev od samog čina spasavanja, a sada dovodi ljude po potrebi da daju izjave. Do sada je veliki broj ljudi dao izjave. Već prvog dana je saslušano više od 20 ljudi - rekao je Dačić i napomenuo da se izuzimaju određeni dokumenti koji su bitni za tužilaštvo.

Kako je dodao, tu su i veštaci koji treba da daju svoju procenu šta su uzroci tragedije.

- Takođe, tužilaštvo treba da vidi da li je bilo propusta i ko je za to kriv. Istraga je u toku, ali to nije delo koje se dešava u nekom opštem kriminalu, pa da odmah bude jasno ko je izvršilac i koga treba da lišite slobode. Ovde je potrebno stručno mišljenje, a to ne možete da dobijete baš za dva dana - rekao je Dačić.

Govoreći o privođenju na protestu u Novom Sadu, istakao je da je ona isključivo vezana za akte koji su krivična dela ili prekršaji i nema ni govora o hapšenju aktivista zbog iznošenja političkog stava:

Svako ima pravo na stav, ali nema pravo na nasilje

Zamislite policiju koja sedi dva sata u Gradskoj kući i gleda kako devojke gađaju kamenjem, prete im, psuju ih, rekao je Dačić i upitao kako bi se ti aktivisti proveli u nekim zapadnim zemljama.

Ukazao je da se ova tragedija politički zloupotrebljava.

One same su izložene raznim dezinformacija, rekao je Dačić i pomenuo porodicu koja je prihvatila da joj država reši stambeno pitanje.

Govoreći o poverenju Vladi Srbije dođe u Skupštinu, to neće proći jer blok vladajućih stranaka neće dozvoliti da se to izglasa, ali će izazivati lavinu političkih napada i izazvanja nestabilnosti u zemlji.

Na pitanje o potrazi za osumnjičenim za dvostruko ubistvo Alijom Balijagićem iz Crne Gore, Dačić je istakao da Balijagić ima prednost jer 50 godina živi na tom izuzetno nepristupačnom terenu.

Mi otkrivamo tragove, ali se to otkrije kasnije. Policija Crne Gore ga je locirala termovizijskim kamerama, ali kad su došli, bilo je kasno. Mi sarađujemo svaki dan, razmenjujemo informacije, ali ljudima je teško na terenu. Za Balijagića nema opravdanja zašto nekoga ne bi ubio

Autor: Snežana Milovanov