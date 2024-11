Vujović u Leskovcu obišla radove na izgradnji 78 kilometara nedostajuće kanalizacione mreže

Potpredsednica Vlade i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović obišla je danas u Leskovcu radove na izgradnji 78 kilometara nedostajuće kanalizacione mreže, koji će, po završetku, omogućiti rad postrojenja za preradu otpadnih voda u punom kapacitetu, kao i priključenje na kanalizacionu mrežu za oko 20.000 građana.

Vujović je precizirala da se radovi na ovom projektu, važnom za građane, izvode na 18 lokacija u 16 naseljenih mesta na teritoriji Grada Leskovca, a da je do sada izgrađeno oko 60 kilometara kanalizacione mreže.

„Drago mi je što sam u prilici da obiđem najveći projekat koji realizujemo u Leskovcu, a to je izgradnja 78 kilometara kanalizacione mreže. Uverila sam se da se radovi odvijaju u skladu sa planom i da su građani zadovoljni, jer su kanalizacionu mrežu čekali decenijama i spremni su da se priključe što je pre moguće. Ovaj projekat je važan i zato što je to infrastruktura koja nedostaje kako bi postrojenje za preradu otpadnih voda moglo da radi u punom kapacitetu, a to je 86.000 ekvivalent stanovnika. Ovo je projekat na kojem godinama radimo, Danas obilazimo radove na kanalizaciji, a mnogo puta ranije obilazili smo postrojenje, i liniju vode i liniju mulja i gledali šta još možemo da uradimo kako bi radilo još bolje“, rekla je Vujović koja je obišla radove zajedno sa gradonačelnikom Leskovca dr Goranom Cvetanovićem.

Radovi na izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže u Leskovcu deo su ORIO projekta, koji se realizuje uz podršku holandske vlade i Vlade Republike Srbije. Vujović je zahvalila gradonačelniku i njegovom timu što su ozbiljno shvatili značaj ovog projekta za građane, što su imali inicijativu i obratili se Ministarstvu zaštite životne sredine za podršku u realizaciji.

Vujović je istakla da je Ministarstvo koje vodi kao jedan od prioriteta u radu odredilo oblast upravljanja otpadnim vodama. „U ovom momentu širom Srbije realizujemo brojne projekte izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže, a istovremeno radimo i na izgradnji ili rekonstrukciji postrojenja u više lokalnih samouprava. Svi ovi projekti važni su za podizanje standarda zaštite životne sredine na evropski nivo, čime obezbeđujemo i bolji kvalitet života građana“, rekla je Vujović.

Autor: Marija Radić