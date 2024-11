Vučević sutra na otvaranju međunarodnog sajma 'Vinska vizija Otvorenog Balkana'

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević prisustvovaće sutra otvaranju Trećeg međunarodnog sajma vina, hrane, rakije i turizma ''Vinska vizija Otvorenog Balkana''.

Na sajmu koji će trajati od 22. do 24. novembra predstaviće se više od 650 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz 38 zemalja. Kako je najavljeno iz Vlada Srbije, tokom tih dana Beograd će biti u fokusu evropske i svetske javnosti kao prestonica vina i gastronomije. Dodaje se da će se na ovoj trodnevnoj manifestaciji predstaviti izlagači iz Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Australije, Holandije, Južne Afrike, Libana, Meksika, Portugalije, Švajcarske, Tunisa, Ugande, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih zemalja. Među učesnicima će biti predsednik Instituta "Master of Wine" u Londonu slavni Rod Smit MW, a njegove kolege Kerolajn Gilbi MW, Pasi Ketolainen MW, Kristofer Bur MW, Elizabet Gabej MW, Alison Fleming MW i Ivan Barbić MW učestvovaće u radu međunarodnog žirija koji će ocenjivati balkanska vina na takmičenju "Vinski trofej Otvorenog Balkana", koje je do danas izraslo u jedno od najznačajnijih u jugoistočnoj Evropi. U okviru ovog nadmetanja, 25 renomiranih vinskih sudija na čelu sa čuvenom Kerolajn Gilbi MW oceniće više od 900 vina iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, a najbolji među njima biće ovenčani peharima i medaljama. Domaći i inostrani vinski stručnjaci održaće i niz atraktivnih stručnih predavanja, radionica i vođenih degustacija, među kojima su posebno atraktivne one posvećene vinima od autohtonih sorti. Ističe se da će se na predavanjima govoriti i o sjajnim teroarima Srbije i Balkana, marketinškim strategijama u vinskom biznisu, kreiranju savršene vinske karte, a biće prostora i za priče o velikim vinima i poznatim regionima sveta - od Francuske i Italije, pa sve do Kalifornije. Istovremeno, od 22. do 24. novembra, na pratećem događaju "Vizija hrane Otvorenog Balkana (Food Vision)" okupiće se lideri prehrambene industrije i kulinarstva, među kojima će se naći neka od najistaknutijih imena kulinarskog sveta. U saopštenju se navodi da će tokom trajanja sajma, posetioci moći da prisustvuju i takmičenjima mladih kuvara i kuvarskih timova, kao i brojnim radionicama i predavanjima. Precizira se i da edukativni program manifestacije obiluje master klas sesijama i motivacionim predavanjima koje će voditi najpriznatiji stručnjaci iz sveta gastronomije. Pored toga, posetiocima će se u "Gastro Teatru" predstaviti i najbolji restorani i hoteli iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije, koji će pripremati set menije iz tri sleda u kombinaciji sa vinima po odabiru najboljih somelijera iz Srbije. Napravljena je i posebna digitalna platforma za zakazivanje B2B sastanaka i do sada su potvrdili učešće distributeri i profesionalni kupci iz više od 48 zemalja, što kako se dodaje u saopštenju, ističe izuzetan međunarodni karakter sajma, kao i izvozni potencijal koji Srbija ima. Vlada Srbije u saopštenju navodi da će kao i prethodnih godina i ove godine centralno mesto u hali 3 Beogradskog sajma zauzeti zajednički štand tri nacionalne turističke organizacije zemalja Otvorenog Balkana, na kome će zajedno predstaviti turističku ponudu i kulturno nasleđe sve tri zemlje. Ovogodišnji fokus predstavljanja je na održivosti, nasleđu i modernim ukusima, temama koje su u skladu sa dinamičnom gastro scenom u Srbiji i vizijom saradnje i razmene sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana. Kompletan program predavanja i radionica, kao i link za registraciju zainteresovanih posetilaca nalazi se na zvaničnom sajtu manifestacije (link https://fair.openbalkan.com/). Prvi dan sajma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" biće otvoren samo za predstavnike medija i profesionalne posetioce sa pozivnicama, a 23. i 24. novembra za sve ostale sa ulaznicama. Manifestacija "Vizija hrane Otvorenog Balkana (Food Vision)" će za sve posetioce biti otvorena 22. novembra od 10 časova. Cena dnevne ulaznice je 1.000 dinara, grupna ulaznica za 20 i više posetilaca košta 700 dinara po osobi, a porodična 1.600 dinara, dok se parking za automobile naplaćuje 200 dinara po satu. Ovogodišnja Vinska vizija Otvorenog Balkana "Preplet ukusa"održava se u halama 1, 1A, 2, 3, 4 i 5.

Autor: Iva Besarabić