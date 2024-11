Licemerje bez granice! Dvostruki aršini antisrpskog medija iz Beograda - pre dva dana objavili da Vučić 'paniči', a kad objave ustaše, onda je to 'spremna' država!

Antisrpski medij iz Beograda još jednom je pokazao i dokazao narodu svu svoju dvoličnost u punom sjaju kada su pohvalili Hrvatsku koja se priprema u slučaju nuklearnog rata, dok je isti portal samo pre dva dana rekao da Aleksandar Vučić paniči kada je govorio upravo o tome.

Opozicioni megafon "Danas" u vlasništvu tajkuna i krimiinalca Dragana Šolaka objavio je da "Hrvatska sprema brošure za preživljavanje u slučaju nuklearnog rata". Vest o pripremama Hrvatske objavljena je u najpozitivnijem mogućem kontekstu, prikazujući Hrvatsku kao spremnu državu.

I sve bi to možda bilo u redu da im pre dva dana nije smetalo isto to, to jest spremna država, ali je ovoga puta o tome govorio predsednik Aleksandar Vučić o Srbiji!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pre nekoliko dana rekao da dobro poznaje Putina i da je svestan da, ukoliko bude ugrožena bezbednost Moskve i Putinovih snaga i ako ne bude video izlaza, predsednik Rusije se neće dvoumiti ni časa.

Mi smo potpuno nespremni u ovom trenutku, mi imamo 257 hiljada mesta u skloništima. Moramo da obnavljamo infrastrukturu da dođemo do broja od oko milion i po ljudi koji mogu da odu u skloništa - rekao je Vučić.

Dakle, kada Aleksandar Vučić govori o ratu i o spremnosti i pripremama države Srbije onda on "mrači", a kada Hrvati rade isto to, onda su oni mnogo mudri. Ta njihova dvoličnost je još jedan dokaz da je njihova jedina politika da sruše Aleksandra Vučića i dokopaju se vlasti.

Autor: Aleksandra Aras