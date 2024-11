'KADA DRŽAVA NAPREDUJE U VINSKOJ INDUSTRIJI, TO ZNAČI DA NJENA EKONOMIJA I DRUŠTVO NAPREDUJU' Vučić: Srbija je sa svojim vinima među najboljima u regionu

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras tokom obilaska štandova na trećem međunarodnom sajmu vina, hrane i turizma "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u Beogradu, da Srbija sa svojim vinima još ne može da se meri sa Italijom, koja je uz Francusku vrh sveta, ali da je među najboljima u regionu.

"Računam da smo mi tu negde sa Hrvatima ili malo ispred, što će oni reći da su oni malo ispred, zatim da smo tu negde malo ispred Bugara, Rumuna, a Mađari su i dalje nešto ispred nas, Slovenci nešto ispred nas, a Italija je vrh sveta uz Francusku", rekao je Vučić na pitanje novinara da li Srbija može da se meri sa Italijom kada je reč o vinu.

Kaže da posle Francuske i Italije sledi Amerika pa tek onda svi drugi.

Vučić je ocenio da kada država napreduje u vinskoj industriji velikom brzinom to znači da njena ekonomija i društvo napreduju u svim aspektima, i naglasio je da je zbog toga zadovoljan i srećan.

Vučić je naglasio da danas ne može da nabroji sva vinogorja u Srbiji zato što je konkurencija izuzetno jaka i što svako od njih ima neko fantastično vino.

Naglasio je da se nije šalio kada je rekao, da očekuje da ćemo preteći Slovence, i da veruje da je za šest godina to moguće.

"Nije pitanje količine, već kvaliteta. Naši su vinari strahovito dobri, nevarovatno napredovali. Mnogi su svoju decu slalili u inostranstvo na školovanje. Uradili su mnogo tehnologija naša ogromnom brzinom napreduje", rekao je Vučić i dodao da su ti ljudi veoma vredni i posvehceni, te da rezultati ne izostaju.

Naglasio je da srpske vinarije privlače sve više turista kao i da će Srbija godinu završiti sa rekordnim brojem od više od 14 miliona noćenja.

Kako je precizirao imaćemo više od 4,5, 4,6, 4,7 miliona gostiju u Srbiji.

"Nismo nikada bili poznati po turizmu, ali ako poredite taj broj, to je četiri puta više nego što je bilo samo pre 10 ili 12 godina. To su velike promene", rekao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija i Albanija su zemlje jedan i dva po procentu rasta i turističkih prihoda i svega drugog.

Kinezi će do kraja godine biti turisti broj jedan, potom Turci i Rusi pa oni iz BiH, rekao je predsednik sa kojim su brojni Kinezi posetioci sajma želeli da se slikaju.

Podsetio je da želi da pomogne srpskim vinarima u plasmanu na tržište Kine, posebno što dve zemlje imaju ugovor o slobodnoj trgovini.

"Za četiri i po godine moći će bez ikakvih dažbina da izvoze vino u Kinu, a sada dažbine za izvoz idu po 20 odsto".

Vučić je rekao da su mu iz Vinarije Aleksić rekli da uspevaju da prodaju za pola miliona evra u Kinu.

Predsednik je rekao da ne može da kaže da li je bolje Jagodinsko vinogorje, ili Župsko, ili Fruškogorsko, ili Subotičko koje napreduje, ili Vršačko, ili Oplenačko-Topolsko, ili Istočna Srbija, Negotinska krajina.

Za svako vinogorje bih mogao da vam kažem da ima nekoliko fantastičnih vina, ili, prosto, mnogo mi je teško da se po tom pitanju izjašnjamo.

Odgovarajući na pitanje da li će i u kojoj meri novi predsednik SAD Donald Tramp uticati na podršku Otvorenom Balkanu, Vučić je rekao da se svakoga dana stvari menjaju u svetu i pitanje je da li može bilo šta da se predvidi, ali je podsetio da je Tramp neko ko je orijentisan ka ekonomiji, ka onome što spaja ljude, ka profitu.

"Tako da, dugoročno verujem da - on je čovek orijentisan ka ekonomiji, ka spajanju, ka pokazivanju poštovanja, prema onome što donosi profit, prema onome što spaja ljude", rekao je Vučić.

Kako je dodao, poznaje i dobar broj ljudi iz Trampovog okuženja.

"Ja odlično znam Džareda, ja sam se sa Džaredom Kušnerom video 30 puta, ne manje od toga. Sa (Ričardom) Grenelom isto toliko. Sa još nekim od njegovih ljudi. Rod Blagojević je vrlo uticajan. Tako da, verujem da ćemo imati pristup, ali ko će da dočeka januar i šta će sve da bude do januara. Pa onda tek da vidimo šta će da bude i posle toga", rekao je Vučić.

On je dodao da se uvek trudio da na osnovu činjenica predviđa događaje u budućnosti, ali da sad to nije u stanju da učini.

''Mogu da vam govorim šta očekujem u narednih mesec dana, više od toga je gotovo nemoguće", rekao je Vučić.

Na sajmu se predstavlja više od 650 izlagača iz brojnih vinarija, destilerija i gastronomskih kompanija iz 38 zemalja.

Vučić je posle zvaničnog otvaranja sajma zajedno sa zvaničnicima iz regiona i novinarima obišao štandove i razgovorao sa proizvođačima vina.

Autor: Marija Radić