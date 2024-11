Vesić nastavlja štrajk glađu, stručnjaci upozoravaju: Otkazivanje organa bez unosa hrane

Ministar u ostavci Goran Vesić i dalje štrajkuje glađu zbog hapšenja nakon tragedije u Novom Sadu dok stručnjaci upozoravaju da takav radikalan potez može da ostavi drastične posledice na ceo organizam!

Profesor doktor Vlada Jakovljević navodi da su različiti izvori koji mogu da utiču na organizam i da će Vesić u zavisnosti od trajanja štrajka glađu i od prethodnog stanja organizma pre ili kasnije imati veoma ozbiljne i štetne posledice.

"Kod potpuno zdravog čoveka štrajk glađu posle izvesnog vremena može da dovede do ozbiljnih posledica. Neke od prvih su malaksalost, zamor i glavobolja, one su lakše, a može da dođe i do ozbiljnih problema u funkcionisanju glavnih organa i kod potpuno zdravih ljudi. S obzirom na to da je ovde u pitanju čovek koji ima već hronična oboljenja koja su prisutna, kao i protok vremena i posao kojim se bavio i kojim se bavi, rizik je veći", navodi Jakovljević za Telegraf.rs.

Štetni efekti takođe zavise od toga da li se ne uzimaju ili hrana ili voda.

Jakovljević naglašava da se mogu javiti vrlo ozbiljni štetni efekti u roku od najkasnije sedam dana. Organizam mora da nadoknadi tu energiju, a hrana je nešto što je neophodno organizmu kao energija. Vremenom organizam mora iz svojih rezervi da povlači energiju koja se obično manifestuje najčešće razgradnjom masnog tkiva.

"Malaksalost, zamor i glavobolja su prvi znakovi upozorenja da organizmu nešto smeta, ali ukoliko se to prolongira i ukoliko se ne otkloni razlog zbog čega je došlo do takvog stanja, to može za nekoliko dana da dovede do posledica po zdravlje u smislu oštećenja muskuloskeletnog sistema, unutrašnjih organa i na kraju može da dovede konfrotacije njihove funkcije. Ukoliko se to dešava, mora da se dešava pod ozbiljnim zdravstvenim nadzorom ukoliko duže traje. Takav radikalan potez mora što pre da se prekine", zaključuje profesor doktor Jakovljević.

Doktorka Marija Radulović, specijalista urgentne medicine, upozorava da se prve posledice osećaju već posle jednog dana bez hrane.

"Unos hrane i vode su od suštinske važnosti za čovekov život jer je našem telu potrebna energija iz hrane i hidratacija vode da bi funkcionisalo. Smatra se da je maksimalno vreme preživljavanja bez hrane i vode oko nedelju dana, a uz unos vode, to vreme može se produžiti na nekoliko nedelja. Hrana je izvor energije neophodan za rad vitalnih organa. U najvećem broju slučajeva i pod normalnim okolnostima, samo jedan dan bez hrane kod čoveka moze da dovede do vrtoglavice, pošto mozak ne dobija energiju, a sam pad šećera u krvi može neizostavno da dovede i do gubitka svesti. Gladovanje nadalje, može dovesti do niskog krvnog pritiska, usporenog rada srca, slabosti, dehidracije, bolova u stomaku, promene u ravnoteži elektrolita, poremećaja funkcije štitne žlezde, srčanog udara i na kraju otkazivanja organa, jer se telo bori da se prilagodi naglom smanjenju kalorijskog unosa", rekla je Radulović.

Vesić je uhapšen 21. novembra zbog tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kad je u urušavanju nadstrešnice poginulo 15 osoba, a odmah je započeo štrajk glađu. Upravnik Okružnog zatvora u Novom Sadu Mile Jandrić izjavio je danas da Vesić nije životno ugrožen.

- Goran Vesić primljen je u pritvorsku jedinicu Okružnog zatvora u Novom Sadu juče u 6.10 časova. Zdravstvena služba ga je pregledala i u tom momentu je štrajkovao glađu više od 60 sati. Za sada samo pije vodu. Nije životno ugrožen, malo je dehidriran, odbija i dalje hranu i deluje da je izričit i istrajan u toj odluci - rekao je Jandrić.

Autor: Snežana Milovanov