'Verujem u mir, nikoga ne provociramo' Vučić za BBC: Sedim samo u srpskoj stolici i veoma sam ponosan na to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je intervju čuvenom novinaru Bi-Bi-Sija Stivenu Sakuru, za najpoznatiju političku emisiju britanskog servisa Hard Talk.

Intervju je emitovan na Bi-Bi-Siju od 01.30 časova posle ponoći po našem vremenu.

Predsednika Vučića voditelj Bi-Bi-Sija je upitao nekoliko pitanja vezana za političku prošlost.

- Ne stidim se da kažem da sam se promenio - kaže Vučić na pitanje voditelja o svom putu od SRS do predsednika države.

- Imamo različita gledišta o tome - rekao je Vučić, govoreći o krivcima za tragična dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije.

Ponovio je poslovicu da se "samo magarci ne menjaju".

- Na putu ka Evropi, ne možete postići ništa bez mira i stabilnosti - kazao je Vučić.

Na pitanje voditelja o rezoluciji o Srebrenici, predsednik Vučić je podsetio da je bio napadnut prilikom posete tom gradu, kao i da je 109 zemalja sveta u GS UN delio mišljenje Srbije o tome da li je u pitanju bio genocid.

- Verujem u pomirenje u regionu, ali ne verujem u takav narativ koji će doneti još sukoba - kazao je Vučić.

O pitanju "velikosrpske ideologije", Vučić kaže da je u pitanju izmišljena priča od strane ljudi koji žele da naštete Srbije.

- Ako vadite nešto iz konteksta... Nemamo aspiracije ka jednom parlamentu. Imamo parlament u Srbiji, u Srpskoj, koji je nešto sasvim drugo. Hiljadu puta sam rekao, da mi podržavamo nezavisnu BiH, u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Ne znam šta nije jasno u vezi sa tom izjavom. Niko nema pravo da umanjuje pravo Srba da koriste svoj jezik - kaže Vučić.

- Imam relativno dobar odnos sa predsednikom Dodikom i poštujem ga. Ne izdajem mu naređenja i ne odlučujem o politici Republike Srpske. Ako neko hoće da se odvoji, to postaje najveći zločin. Ali moram da kažem - ne brinite o Srbiji. Mislim da je Dodik bio isprovociran od drugog tipa nacionalista, onih iz Sarajeva. Ne možete naći ni jednu moju izjavu o ovom pitanju koja je drugačija od onoga što sam već rekao - kaže Vučić.

Predsednik kaže da nikad nije bilo reči o pripajanju Srbiji, već o pravima Srba iz Srpske.

- Imamo svoj ustav i imamo svoje povelje, ne treba nam ništa od nekog drugog i nećemo dati ništa što nama pripada - kazao je Vučić.

Na pitanje o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, Vučić kaže:

- Nikada nije bilo rečeno da priznajemo Kosovo. Normalizacija odnosa znači mir i stabilnost, da razvijamo svoje ekonomije, da vodimo dijagog o različitim pitanjima. To je više pitanje za ljude koji otvaraju Pandorinu kutiju. Kada pitate ljude da li priznaju teritorijalni integritet Ukrajine, oni kažu "naravno". Ali kada ih pitate o bombardovanju Srbije u suprotnosti sa poveljom UN, onda nemaju šta da kažu - kaže Vučić.

On je upitao voditelja da li ima bolji argument nezavisnosti Kosova od toga što ga priznaje deo Evrope.

- Iako i danas imamo važeću rezoluciju 1244, nema odgovora na pitanje o agresiji na SRJ - dodao je Vučić.

- Verujem u mir, ne provociramo nikoga i nećemo. Srećan sam sa našim ekonomskim razvojem, Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi - ukazao je Vučić.

O odnosima sa Rusijom, Vučić kaže:

- Na žalost, naša trgovina je duplo niža nego što je bila. Što se tiče energije, tvrdimo se da diversifikujemo izvore, ali velike količine gasa stižu iz Rusije. Mnogi su uveli sankcije Rusiji, ali kupuju dvostruko više gasa od nje nego ranije. Ne sedim na dve stolice, kao što vidite, sedim samo na jednoj, srpskoj stolici. Podržali smo Ukrajinu što se tiče finansijske, humanitarne pomoći. Tu nema kontradikcije, mi smo moralno principijelni - kaže Vučić.

- Zorana Mihajlović je pričala nešto o odnosima Srbije i Evrope, ali možda je bila ljuta, sada priča nešto drugo. Što se tiče Đilasa, on je naš politički protivnik, ima pravo na svoje mišljenje. Nisam ja pričao sa Putinom zadnjih meseci 20 puta, pričao sam dva puta u poslednjih par godina. EU lideri pričaju sa Putinom mnogo češće, i kupuju gas i naftu od Rusije, dok traju sankcije - ukazao je Vučić.

- Izveštaj EU kaže da smo postigli ograničeni napredak na putu ka Evropi. To ne znači da idemo u nazad. Ja se potpuno slažem sa vama da postoje mnoge stvari na kojima moramo da radimo, i zato blisko sarađujemo sa institucijama kao što je ODIHR. Izveštaj EU kaže da srpska ekonomija funkcioniše savršeno dobro, ali vas ne interesuje da to kažete - kaže Vučić.

Na pitanje da li Srbija teži EU ili Rusiji i Kini, Vučić kaže:

- Ponosan sam što sedim na sprsko stolici. Naš cilj je da postanemo punopravni član EU i daćemo sve od sebe da to postignemo do kraja 2026. Ali da li ćemo reći sve najgore o našim tradicionalnim prijateljima i partnerima sa istoka, nećemo. Tramp me je pitao, kada sam ušao u Ovalnu kancelariju, hej, ti, imaš problema sa Kinezima? Ja sam mu rekao ne, gospodine predsedniče, nemamo problem sa Kinezima. Ljudi mogu da me vređaju, preziru i mrze, ali moj stav je takav kakav jeste - podsetio je Vučić.

