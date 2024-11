Vulin za Pink: Incident u Skupštini i blokade su ništa drugo već pokušaj obojene revolucije

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin rekao je u emisiji "Jutro sa dušom" kod Jovane Jeremić na TV Pink da se u incidentu koji se dogodio u Skupštini nije osramotio parlament već opozicioni poslanici.

- Ovo u parlamentu šta je to nego pokušaj revolucije - rekao je Vulin.

Kako navodi opozicija je spreman da će dobijati sve manje para od svojih sponzora za to je rešena da sa ovo malo parra koje su im ostale završi započetu obojeni revoluciju.

- Blokiraju sud, šta misle da će uraditi, osim što su sprečili građane novog Sada da dođu po pravdu, njih 30 je blokiralo sud, kažu blokiraju sud, pa blokirate pravdu - naglasio je Vulin.

On navodi da opozicija hoće da izazove nered u državi i u čitavom društvom sa nadom da izvede veliki boroj ljudi, koji bi zaista mogli da izvedu državni udar i da izvrše nasilnu promenu, pošto nemaju takvu mogućnost onda oni tačkasto na veliki broj mesta i sa malim brojem ljudi na malim skupovima vrše pritisak, pokušavajući da naprave sliku da se nešto veliko događa.

- Blokiraju most, sprečavaju da most star 80 godina da bude izmešten na drugo mesto, šta je problem? Niko da objasni. Skupština grada pravi detaljan urbanistički plan, pa ne mogu oni da izviču atamana novog nje to kozačka skupština - rekao je Vulin.

Navodi da se tako ne radi u civilizovanim i demokratskim državama, pravi se plan i program ide se na izbore i ko pobedi na izborima, a da progam nije pravljenje nerade, ubićemo, obesićemo predsednika i slično, vi onda morate da radite ono što radi nadležni organ.

- Šta je problem da se stari mosta zameni novim i da se taj stari izmesti na novu lokaciju - zapitao se Vulin.

Dodaje da opozicija stalno pokušava da izazove sukobe i nerede.

- Oni ne razumeju da vlast ne stanuje u zgradama vlast stanuje u zakonu, a zakon je volja nacije - naglasio je Vulin

Autor: Dalibor Stankov