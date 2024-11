MOMIROVIĆ NAPUSTIO VLADU SRBIJE: Predao dužnost Adrijani Mesarović, evo šta joj je poručio

Momirović je podneo ostavku 20. novembra

Dojučerašnji ministar spoljne i unutrašnje trgovine Tomislav Momirović, koji je ove nedelje u Skupštini Srbije konstatovana ostavka, danas je predao dužnost ministarki privrede Adrijani Mesarović.

"Primopredaja dužnosti sa uvaženom koleginicom Adrijanom Mesarović. Srbija danas ima najveću stopu ekonomskog rasta u Evropi. U jako teškim i komplikovanim okolnostima moramo da nastavimo da se borimo za bolju budućnost našeg naroda. Srbija koja želi rad ne sme da stane", napisao je Momirović na Instagramu uz fotografiju sa predaje dužnosti.

Podsetimo, on je podneo ostavku 20. novembra, nakon tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojoj je stradalo 15 ljudi a dvoje je i dalje u kritičnom stanju. Momirović je bio na funkciji ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 2020. do 2022. godine. Od oktobra 2022. do danas obavljao je funkciju ministra unutrašnje i spoljne trgovine.

Ministarka privrede preuzela je resor unutrašnje i spoljne trgovine i obavljaće taj posao do izbora novih ministara.

Autor: Snežana Milovanov