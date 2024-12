BARNIJE PREDAO OSTAVKU MAKRONU! Odlazak premijera otvara novu političku krizu u Francuskoj, evo šta mu je poručio predsednik!

Odlazeći francuski premijer Mišel Barnije predao ostavku predsedniku Emanuelu Makronu.

Mišel Barnije, francuski premijer koji je na toj funkciji potrajao jedva tri meseca, zvanično je danas predao ostavku predsedniku Emanuelu Makronu.

Predsednik Emanuel Makron zatražio je od Barnijera i vlade da privremeno ostanu na dužnosti dok ne predloži novog premijera, objavila je Jelisejska palata.

BFMTV je preneo da je Barnije oko deset časova snimljen pri dolasku u Jelisejsku palatu koju je poslednji put posetio u premijerskoj funkciji.

Nakon sat vremena razgovora sa Makronom on je napustio predsedničku rezidenciju.

Barnijeu je sinoć u Nacionalnoj skupštini izglasano nepoverenje na inicijativu ultradesničarskog Nacionalnog okupljanja i levičarskog Novog narodnog fronta čiji su se poslanici udružili da bi srušili vladu.

Ovo je prvi pad neke francuske vlade od 1962. godine.

Michel Barnier arrived at the Elysee Palace to submit his resignation and that of his government to Macron after losing a vote of no confidence in parliament yesterday. #greve5decembre pic.twitter.com/6aO37FnZUx