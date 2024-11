Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže podelila je na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži "X" saopštenje šefa srpske diplomatije Marka Đurića o eksploziji na kanalu Ibar-Lepenac.

Ibarsko-Lepenački kanal na severu Kosova i Metohije oštećen je sinoć u eksploziji, a premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti požurio je da optuži Srbiju za "teroristički akt".

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić oštro je osudio napad na kanal Ibar-Lepenac koji se juče dogodio na Kosovu i Metohiji.

"Srbija najoštrije osuđuje nedavni napad na kanal Ibar-Lepenac. Ovaj duboko uznemirujući čin sabotaže ugrožava živote i egzistenciju brojnih ljudi u regionu. Ibar-Lepenac je ključna vodena arterija, od suštinskog značaja za proizvodnju električne energije, poljoprivredu, snabdevanje pijaćom vodom i opštu dobrobit zajednica koje zavise od njega. Takvi destruktivni postupci su neprihvatljivi i prete krhkoj stabilnosti koju nastojimo da očuvamo.

Serbia condemns in the strongest possible terms the recent attack on the Ibar-Lepenac canal. This deeply troubling act of sabotage jeopardizes the lives and livelihoods of countless individuals in the region. Ibar-Lepenac is a critical waterway essential for electricity…