Đinđićev telohranitelj za TV Pink otkrio detalje koji se kose sa zvaničnim izveštajem: 'Deo države je učestvovao u atentatu'

Milan Veruović, bivši Đinđićev telohranitelj bio je svedok i žrtva dana kada je srpska politička scena potresena iznenadnim gubitkom tadašnjeg predsednika Vlade.

On je u emisiji "Jutro sa dušom" u razgovoru sa Jovanom Jeremić za TV Pink otkrio detalje koje su u suprotnosti sa onim koje se nalaze u zvaničnom izveštaju, a koji su posebno postali aktuelni sa emitovanjem serije "Sablja" koja je inspirisana atentatom na Zorana Đinđića.

- "Sablja" kao serija nema nikakve veze sa samim događajem 12. marta i to je mnoge ljude dovelo u zabludu - rekao je Veruović i dodao da ona nije mesto gde ćemo se informisati o tom događaju, jel prikazuje malo drugačiju sliku.

Veruović je rako da se osećala neka medijska priprema njegovog atentata i to od samog početka njevoe vlade.

- To se samo nadovezalo iz onog vremena kada je Milošević bio na vlasti, kada je on predstavljen kao izdajnik. Kasnije kada je on izabrao svoju vladu nastavljano je njegovo kriminalizovanje i da se predstavlja kao izdajnik - navodi Veruović.

Veruović je u razgovoru rekao i da je rutu kretanja premijera tog dana otkrio osuđeni Bezarević, bivši je pripadnik BIA, i samo njegovo priznanje i dovođenje u vezu sa atentanom je toliko nespretno urađeno u zvaničnoj verziji, da ni dete ne može da poveruje da je to bilo tako. Polazak premijera i njegova putanja kretanja do zgrade Vlade, nisu bile nikakve imaginarne stvari, a postojale su dve trase - rekao je Veruović.

Na Đinđića je i ranije pokušan atentat kada je kod hale Limes bio povređen pa je dugo vremena bio na štakama.

Veruović je u intervjuu sa Jovanom Jeremić detaljno opisao sam trenutak kada je Đinđić pogođenm ispred zgrade Vlade i izneo neke svoje sumnje u zvanični izveštaj istražnih organa.

- Predsednik je pogođen sa desne strane grudnog koša, a zvanična verzija piše da je on pogođen sa leve strane, ja sam stajao iza njega, tako da njegove povrede i moje povrede ne mogu da se dovedu u vezu sa zvaničnim izveštajem - rekao je Veruović.

Dodaje da je razgovarao sa sudijom i drugim ljudima koji su učestvovali u tom procesu da nisu uspeli da ga ubede u tačnost zvaničnog izveštaja, što mu je dodatno produbilo njegove sumnje.

Zbog toga Veuruvić smatra da zaista može doći i do neke revizije ovog slučaja u dogledno vreme - kaže Verujović.

On tvrdi da mi ne znamo ko je ubio Zorana Đinđića i da to nismo doznali za ovih 20 godina, jer sam događaj sa zvaničnom verzijom nema nikakve veze, zato kaže da nema razloga da veruje da je Zvezdan Jovanović pucao u premijera i ranio njega.

Kako je rekao mi moramo prvo da raščistimo sve sumnje o tome da li je Zvezdan Jovanović ubio premijera.

- Moramo da znamo zbog čega nije urađena rekonstrukcija događaja i zbog čega sud u svojoj odluci ne može da se dovede u vezu sa materijalnim tragovima, izjavma svedoka i zašto su zanemarene činjenice koje su se dogodile tog dana - rekao je Veruović.

I izjava Miljka Ristića koji je držao srce premijera Đinđića na stolu u kojoj je rekao da on nikada nije pozvan da svedoči u sudskom postupku, kao i to da ono što je on zaista video se ne poklapa sa zvaničnim izveštajem dodanto povećava sumnje u tačnost zvaničnog izveštaja.

Prema toj zvaničnoj verziji ispada da je Đinđić išao leđima ka zgradi vlade.

Veruović je rekao i da zrno tog prvog metka koji je pogodilo premijera nije pronađeno.

- Tragovi sa lica mesta su se ubuđali tj nisu se profesionalno uzeli da bi se mogli veštačiti i obrađen je samo deo dokaza koji je tamo mogao da se nađe - dodaje Veruović i kaže da sve one stvari koje su mogle da dopune ovu priču su sklonjene ili uništene.

Ipak, kako navodi ostale su one stvari koje su prošle kroz sudski postupak i koje mogu da opovrgnu ovu priču i koje ne smemo da stavimo u zaborav.

- Moramo njih da otvorimo, moramo njiih da objasnimo i onda zaista da ogovorimo na pitanje da li je istina to da je Zvezdan Jovanović ubio prmeijera - zaključuje Veruović.

Tog jutra ništa nije ukazivalo da može da dođe do atentata, ali same okolnosti koje su prethodile tom događaju i dešavanja poput najave borbe protiv kriminala, Zakon o zaštićenom svedoku, cela ta politička atmosfera i što se dešavalo u te dve godine vlasti Zorana Đinđića je bila jedna priprema za taj događaj, zaključuje Veruović.

Zoran Đinđić je pogođen prvi a onda je pucano na i na njega što po rečima Veruovića isto produbljuje neke sumnje i nagađanja, a ugašene kamere na zgradi u verme atentata su, dodaje Veruović, takođe dokaz opstrukcije sistema i dokaz da je deo države učestvovao u tome.

- Ne sumnjam da je tog 12. marta na nas pucano sa dva različita mesta, najmanje dva, mi mso dovedeni na streljanje praktično - kaže Veruović.

Autor: Dalibor Stankov