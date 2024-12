Drecun: Kurti je iskoristio eksploziju u Zubinom Potoku za kampanju i širenje mržnje

Predsednik skupštinskog odbora za unutrašnja pitanja Milovan Drecun ocenio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti iskoristio eksploziju u Zubinom Potoku za svoju političku kampanju i dodatno širenje mržnje prema Srbima.

"Kurti je odmah to iskoristio da kaže da to nisu mogli da izvedu pojedinci, da su to su uradile organizovane terorističke grupe i Beograd, kao i da na crnom tržištu nema tog eksploziva. Rekao je i da je eksploziv iz vojnog skladišta negde u Srbiji", rekao je Drecun za Tanjug.

Ističe da ta situacija predstavlja politički pamflet koji se dešava pripremljeno baš u periodu pre izbora na Kosovu i Metohiji, zbog čega je Kurtiju potreban incident na osnovu koga bi mogao da podigne stepen terora srpskog naroda i time animira Albance da na njega gledaju kao na poslednju odbranu takozvanog Kosova.

"Prvo, činjenica je da je sama eksplozija usmerena ka postizanju samo jednog redukovnog cilja. Nije naneta maksimalna, već minimalna šteta i zahvaljujući radnicima i njihovom trudu je već skoro sanirana. Drugo, odmah nakon toga, već su bile pripremljene specijalne jedinice koje su iz južnog dela Kosovske Mitrovice, gde im je inače baza, odmah krenule na sever Kosova u pretrese", objasnio je Drecun.

Prema njegovim rečima, specijalne jedinice su pretres vršile ciljano i isplanirano, što potvrđuje činjenica da su znali u koje kuće treba da idu, kao i da su navodno odmah pronašli dve stotine vojničkih uniformi, oružje i uhapsili trojicu Srba.

Kurti tvrdi da je u pitanju između 10 i 15 kilograma eksploziva, a prema rečima Drecuna, tolika količina eksploziva na tom prostoru može biti preneta sa jednog na drugo mesto samo uz asistenciju njihovih, policijskih snaga ili obaveštajnih struktura, s obzirom na izuzetnu brojnost kosovskih specijalnih jedinica.

"Ukupno je to negde oko 700 ljudi koji se u kriznim situacijama, teško naoružani, pojavljuju na severu. Iz baze Belvedere se koordinira sve to. Imali su devet punktova za kosovsku policiju.

Imaju specijalnu operativnu i specijalnu interventnu jedinicu sa oko 360 ljudi, imaju jedinicu za brzo reagovanje sa oko 140 ljudi, i imaju po regionalnim direktorijatima jedinice za brzo reagovanje, to je oko 215 ljudi. Sve to izaziva sumnje da postoji operacija lažne zastave", rekao je Drecun.

Objasnio je da Kurti ima korist od situacija poput ove jer one podižu navodnu opasnost iz centralne Srbije i potencijalno omogućavaju instalaciju kosovske vojske na severu.

"Njegov konačni cilj je da pored ovih policijskih i parapolicijskih jedinica ubaci pripadnike tzv. vojske Kosova na sever da zaokruži svoju priču. Sve ovo ide u tom pravcu. Prema tome, pored političkog on ima i cilj na bezbednosnom planu, da instalira KBS na severu", dodao je Drecun.

Politikolog Ognjen Gogić naglasio je da je najveća opasnost trenutne situacije što oštećenje kanala može da utiče na Albance na jugu.

"Taj kanal snabdeva Termoelektranu Obilić vodom i služi za hlađenje i onda je odmah postalo pitanje da li će doći do prekida snabdevanja strujom. Dešavanja na severu Kosova uglavnom nisu uticala na Albance južno. Ovo je prvo dešavanje zapravo na severu koje se direktno preliva na Albance na jugu i može da izazove revolt. U Zubinom Potoku se pre nekoliko godina desio incident koji je doveo do 17. marta", rekao je.

Kako navodi, danas na severu Kosova ne može da "padne igla", a da za to njihova policija ne sazna, zbog čega su Kurtijevi navodi da je eskploziv potekao iz Srbije nemogući.

"Oni drže prelaze Jarinje i Brnjak, stroge su kontrole, zatvorili su alternativne prelaze. Šumske prelaze uglavnom su zatvorili. Kako je moguće da neko donese eksploziv, postavi ga, aktivira ga, a da to policija ne primeti?" upitao je.

Postoji mogućnost da Kurti iskoristi ovu situaciju kao vanredno stanje ukoliko dođe do prekida snabdevanja strujom i odloži predstojeće izbore, dok je takođe trenutni glavni cilj pokušaj raspoređivanja kosovske armije na severu, zaključio je Gogić.



Autor: Dalibor Stankov