LICEMERNO! Srbinu određen pritvor, a Kurti kaže ne zna dokle je stigla istraga oko eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac

Premijer Kosova Aljbin Kurti izjavio je na konferenciji za novinare u Vladi Kosova da ne zna dokle je stigla istraga oko eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac jer je - vikend.

On je kazao da nije sudija i da ne zna dokle je stigla istraga.

„Nijedna policijska akcija nije protiv nekoga, Srba ili Albanaca, kako tabloidi u Beogradu žele da pokažu. Oni žele da stvore utisak da je policija sa Albancima, i da goni Srbe. To nije istina. Mnogi Srbi zovu našu policiju i prijavljuju slučajeve. Nisam istražni sudija i ne znam dokle su stigle istrage, vikend je, a napad se desio u petak uveče. Rano je. Ali sam ubeđen da naši policajci i sudije rade, a za one za koje ne postoje dokazi, biće pušteni”, kazao je.

Odgovarajući na pitanje o amblemu OVK koji se našao među zaplenjenom opremom, izneo je pretpostavku da su napadači hteli da ga ostave kod kanala nakon ekplozije.

„Pokazali smo ambleme iz Rusije, video sam da je bio jedan OVK. Interesantno je da je Vučić danas samo ta pokazao. Po meni to je zaboravljen bedž koji su zaboravili da postave kod kanala. Oni su hteli da odrade to na kanalu i da ostave bedž OVK tamo. Za nas je zabrinjavajuće da su tu bedževi iz Rusije. Na dan kada se desio napad na policijsku stanicu u Zvečanu, Rusija je ispalila mnogo raketa na Ukrajinu. Zato kažem, nemam nijedno drugo objašnjenje osim da je to deo akcije koja za mene nije iz nepoznatih razloga. Mi moramo da pazimo šta se dešava, a na severu, ima mnogo municije opreme i sada dobijam informaciju da i sada naša policija zaplenjuje. Neko se pripremao za aneksiju severa, da se tamo zapali rat velikih razmera i da se tako okupira sever. Ovo je najveći napad posle Banjske”, kazao je Kurti.

Podsetimo, nešto ranije Osnovni sud u Prištini odredio je danas meru pritvora do 30 dana Dragiši Vićentijeviću koji je u subotu uhapšen u raciji tzv. kosovske policije nakon eksplozije u kojoj je oštećen kanal Ibar - Lepenac, rekao je njegov advokat Miloš Delević.

Delević je naveo da je njegov branjenik osumnjičen da je izvršio teška krivična dela i da je oštetio kanal Ibar - Lepenac, ali da za to nema dokaza.

Autor: Dubravka Bošković