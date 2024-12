SNAGE KOSOVSKE POLICIJE PRISUTNE NA SEVERU KIM! Državni sekretar Garić: Čuo sam se s ocem uhapšenog Dušana Milanovića, čestit je to čovek, to je jasno i Albancima

Na severu Kosova i Metohije pojačano je prisustvo takozvane kosovske policije posle eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac i jučerašnjih pretresa srpskih kuća u nekoliko sela opštine Zubin Potok.

Dve osobe su u pritvoru, među njima i novinar Dušan Milanović, rekao je Igor Simić iz Srpske liste.

Garić o hapšenju Milanovića: Kurti želi da se zaustavi širenje istine na KiM

Miloš Garić, državni sekretar u Ministarstvu informisanja rekao je za Javni servis da je novinar Dušan Milanović optužen za navodni terorizam. Reč je, kako kaže o lažnoj optužnici protiv Milanovića, to je oprobani recept poslednjih nekoliko godina aparata u Prištini, jer je Kurti ekstremni političar. Govoreći o Milanoviću, Garić kaže da je to čestit i pošten čovek, koji nema mrlje u karijeri i to je jasno i Albancima.

"Njegova porodica trpi dodatni pritisak. Nadam se da će se to ubrzano rešiti. Bio je sa mnom na portalu Kosovo onlajn. Pratim sva zbivanja na KiM i na vezi sam sa sradnicima", naveo je Garić.

Kaže da se čuo sa ocem Dušana Milanovića.

"Videćemo kada Dušan bude izašao pred organe vlasti gde ga optužuju za terorizam, u vezi sa društvenim mrežama. Tu nema ničega što odgovara istini", kaže Garić.

On je medijski radnik, koji stoji na braniku istine, dodaje Garić, navodeći da to smeta Kurtiju i njegovim ekstremistima, koji žele da se zaustavi širenje istine na KiM i udaraju na najuglednije predstavnike srpske zajednice, jer žele da Srbi odustane od borbe i pognu glavu.

Događaje na kanalu Ibar-Lepenac, Kurti pokušava da zloupotrebi da uradi potpunu okupacuju severa KiM, kaže Garić, napominjući da Priština želi prebacivanje kosovskih bezbednosnih snaga u vojnu formaciju - žele da zaposednu srpske sredine.

KBS nema šta da tarži u srpskim sredinama, Kurti želi da Srbi ne mogu da kontrolišu svoje živote, rekao je Garić.

Sad je pokušao da incident na kanalu Ibar-lepenac prtetvori u nešto što bi bila nova optužba i da profitira, da prevali krivicu na srpsku stranu, navodi Garić.

"To je ogoljeni scenario i to se dešava dok god je ta grupa političara na vlasti", zaključio je Garić.

Vodosnabdevanje cisternama u naseljima Severne Mitrovice biće nastavljeno i danas

Vodosnabdevanje cisternama u naseljima Severne Mitrovice biće nastavljeno i danas, saopšteno je iz ove lokalne samouprve, prenosi Gazeta blic. „Trenutno, zbog problema sa vodosnabdevanjem u severnoj Mitrovici, lokalne vlasti su najavile da će nastaviti da pružaju usluge građanima cisternama. Nastavak ove usluge očekuje se i u naredna 24 časa, kako bi se ublažio nedostatak vode i obezbedilo snabdevanje vodom stanovnika najugroženijih područja“, ističe se u saopštenju opštine Severna Mitrovica.

Građani, kako se navodi u saopštenju, mogu da se jave na telefon 046-755-721 da se informišu o rasporedu i lokacijama na kojima će ove cisterne biti postavljene.

Simić: Kosovska Mitrovica okupirana zona od tzv. kosovskih specijalaca

Kosovska Mitrovica je trenutno kao okupirana zona od strane tzv. kosovskih specijalaca koji isključivo govore albanski jezik, rekao je za Javni servis Igor Simić iz Srpske liste. "Nemamo informacije da je došlo do novih hapšenja, ali ono što se desilo na kanalu Ibar-Lepenac Aljbin Kurti očigledno koristi za konačan obračun sa Srbima", rekao je Simić.

Kako kaže Simić, na delu je zastrašivanje Srba stvaranjem osećaja linča slanjem do zuba naoružanih ljudi koji ne govore ni vaš jezik, i koji upadaju u kuće i stanove. "Ono što je najviše uplašilo Srbe su izjave nekih političara iz Prištine da Sever Kosova treba rešiti akcijom poput 'Oluje', a znamo šta je 'Oluja' donela - proterivanje Srba", rekao je Simić.

Predsednik Vučić obraća se javnosti u 11 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se u 11 sati javnosti povodom, kako je najavio, incidenta u Zubinom Potoku i aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji. Takozvana kosovska policija juče je od ranih jutarnjih sati pretresala kuće u nekoliko srpskih sela opštine Zubin Potok, nakon eksplozije i oštećenja kanala Ibar–Lepenac. Srbi su hapšeni pa oslobođeni, a u pritvoru do 48 sati ostaje Dušan Milanović osumnjičen da je navodno izvšio krivično delo "terorizam“, izjavio je njegov advokat Dejan Vasić.

Tereti se i za upravljanje i administriranje grupe "Koridor“ na aplikaciji Telegram, što kaže Vasić nije istina. Očekuje se, kaže, hitna forenzička obrada telefona nakon čega će, kako očekuje Vasić Dušan biti oslobođen. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti je za napad optužio Beograd.

Autor: Aleksandra Aras