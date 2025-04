VOZAČI, VAŽNO OBAVEŠTENJE! Menja se radno vreme graničnih prelaza za praznike: Ako planirate put, ovo morate da znate

Radno vreme određenih graničnih prelaza usaglašeno je između Srbije i Mađarske.

Uglavnom dobri vremenski uslovi olakšavaju vožnju, sa temperaturama koje omogućavaju putovanje tokom celog dana, a prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na putničkim i teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Radno vreme graničnih prelaza

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa nadležnim graničnim organima Republike Srbije i Mađarske usaglasila radno vreme sledećih graničnih prelaza:

Granični prelaz Bački Vinogradi – Ašothalom će u periodu od 11. do 13. aprila, zatim od 17. do 21. aprila, kao i od 25. do 27. aprila ove godine, biti otvoren od 07:00 do 22:00 časova, umesto od 07:00 do 19:00 časova.

Granični prelaz Bajmok – Bačalmaš će u periodu od 18. do 20. aprila ove godine biti otvoren od 07:00 do 24:00 časova, umesto od 07:00 do 19:00 časova.

Navedeni granični prelazi uspostavljeni su za međunarodni promet putnika i prevoznih sredstava, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.

Autor: Snežana Milovanov