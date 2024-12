U Privrednoj-komori Srbije počeo je danas Poslovni forumu "Srbija- Nord Est Italija - regionalno povezivanje privrednika", a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić pozdravio je prisutne, i rekao da je posebno srećan što je danas ovde.

- Razgovor sa privrednicima iz italijanskih regija je za nas od izuzetnog značaja. Tačno je i da sam pre devet godina mnogo toga mogao da naučim. Mi smo tada posetili kompaniju Patricio Deitosa, ali i Kućina Italijana, u regiji Veneto. I tada sam mnogo naučio o tome kako funkcioniše porodični biznis, koliko su ljudi marljivi, vredni i agilni. Mi smo sa Italijom prethodnih godina podigli nivo trgovinske razmene prvi put na preko pet milijardi evra - ističe on.

Predsednik kaže da je Albanija tradicionalni najjači partner Italije na Balkanu, ali da mi planiramo da preteknemo Tiranu.

- Imamo ogromnu podršku na evropskom putu od strane Italije, da pomogne i pogura, i Srbija izražava bezuslovnu zahvalnost italijanskim prijateljima. Mi mislimo da naš nedovoljni angažman po pitanju daljeg privlačenja italijanskih investicija jeste krivac što vam nismo broj jedan partner na Balkanu. Mi moramo više da razgovaramo. Hvala predsednici Meloni što je insistirala da značajne finansijske institucije dođu u našu zemlju. Verujem da ćemo za dva meseca, kada budemo imali samit na visokom nivou sa premijerkom Meloni, da ćemo postići još značajnije dogovore - rekao je Vučić.

Podsetio je italijanske privrednike da je Srbija dobila investicioni rejting, i da smo drugi po stopi rasta u Evropi.

- Ove godine smo imali nesreću da je bila velika suša, da to nije bio slučaj, stopa rasta bi bila preko četiri odsto. Osim u poljoprivredi, gde nam raste razmena, mislimo da će kroz proizvodnju Fiat Pande u Kragujevcu rasti naša razmena. Mi to moramo dodatno da ojačamo. Želim da kažem da ćemo mi se posvetiti od 2026. posebno pravcu koji ide od Beograda do Trsta - kazao je predsednik, i dodao:

- Srpski vinari su mnogo naučili u italijanskim somelijerskim školama. To sam pomenuo zato što u drugim sferama možemo mnogo naučiti od Italije, mi razgovaramo sa italijanskim univerzitetima, i napravićemo sjajne dogovore. Kako god napravili sistem akreditacija, nama je potrebno dodatno znanje, da školujemo kadrove za upravu i biznis studije.

Zamolio je ambasadora da čestita Đorđi Meloni, i kaže da ju je nedavno video u Njujorku.

- Ona je toliko posvećen prijatelj da je i Ilonu Masku sve najlepše govorila o Srbiji. Sa radošću čekamo njen dolazak u našu zemlju, a ja bih zamolio i vas, naši dragi gosti, da nam dodatno pomognete u razvoju preduzetničkog duha - rekao je predsednik.

Ovde ćete imati lojalne i vredne prijatelje, i mislim da smo mi veoma važno područje za Italiju, posebno u kontekstu sirovina koje ćemo razvijati.

Obraćanje predsednika Privredna komora Srbije

U uvodnom delu obratio se i predsednik PKS Marko Čadež, predsednik Finesta Alesandro Minin, ambasador Italije u Srbiji Luka Gori.

Marko Čadež je rekao da mu je velika čast što se u Beogradu organizuje ovaj forum, na kom je okupljeno 115 srpskih i italijanskih kompanija.

- Ove tri italijanske regije su primer kako određeni regioni mogu biti konkurentniji od drugih delova zemlje. Oni ulažu u inovacije, rade sve da povećaju kompetitivnost i da pojačaju poslovni ambijent - kazao je on.

Poslovni forum organizuje PKS u saradnji sa Finest S.p.A, Trentino Sviluppo, a uz podršku regija Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento.

Cilj održavanja foruma jeste da se predstavi koncept i projekat tri regije Italije, Friuli Venezia Đulija, Veneto i Trento, "Nord Est" i približi domaćim kompanijama, kao i da se promovišu potencijali za dalje unapređenje privredne saradnje i povezivanja dva tržišta, Srbije i Italije.

Forum će se fokusirati na sektore kao što su agrotehnologija, energetika i zelena tranzicija, transport i logistika, građevina, zdravlje, veštačka inteligencija primenjena na industrijske procese, zaštita životne sredine i upravljanje otpadom, zelena tranzicija, pametni gradovi i održiva mobilnost, finansije i osiguranje i IKT.

Posebnu ulogu imaće regije Friuli, Veneto i Trento, koje se mogu pohvaliti najnaprednijim inovativnim ekosistemom u Italiji.

U okviru poslovnog foruma biće održani i bilateralni sastanci privrednika.

Autor: Dalibor Stankov