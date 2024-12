Vučević: Zajednička sednica vlada Srbije i Italije 31. januara

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević rekao je danas da je Poslovni forum "Srbija-Nord-Est- Italija- regionalno povezivanje privrednika" uvod u zajedničku sednicu vlada Srbije i Italija koja će biti održana 31. januara.

"Taj sastanak treba da nam da novu snagu, novu energiju sveukupnim srpsko-italijanskim odnosima, naravno i na polju ekonomije", rekao je Vučević u obraćanju.

On je na Poslovnom forumu "Srbija- Nord Est Italija- regionalno povezivanje privrednika" naglasio da je ovaj poslovni forum, dokaz da odnosi dve zemlje su u usponu i ključna poruka Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučiča je da će Srbija da čuva stabilnost i države i regiona, i mir i da će nastaviti ubrzan put ka evropskim integracijama.

"Cilj je Vlade Srbije da do kraja 2026. godine usvoji sve neophodne akte i sprovede kompletnu reformu u smislu i agende rasta i plana rasta i da time što se tiče Srbije uradimo sve što je do nas", rekao je Vučević.

On je dodao da je Italija i te kako prisutna na srpskom tržištu i u pogledu velikog broja kompanija koje posluju.

"U kompanijama koje su osnovane kapitalom iz Italije radi 30.000 ljudi, imate dominaciju italijanskih kompanija, pre svega u bankarskom sektoru i sektoru osiguranja. Verujem da ćemo otvaranjem Srbije ka Evropi i svetu biti još atraktivniji za dolazak investitora. I verujem da je ovaj forum suština toga", naveo je Vučević.

Istakao je da srpski proizvodi treba da budu konkrentiniji na tržištu Italije i da je ovaj skup jedna karika u lancu svega onoga što Srbija i Italija zajednički rade.

On je istakao i da je Srbija dobila kreditno investicioni rejting i po prvi put priznanje od međunarodnih agencija koje vrše procenu finansija i sveukupno ekonomiju jedne države.

"Srbija nije članica EU, nije članica nijedne vojne alijanse. Ima otvorenu komunikaciju i sa azijskim i afričkim državama u teškim geopolitičkim okolnostima, a opet je uspela da dobije kreditni investicioni rejting što je signal investitorima da je dobro mesto i sigurna kuća za njihov kapital Srbija", rekao je on.

Vučević je istakao da će Srbija ove godine biti među prve tri četiri zemlje Evrope i da se očekuje da će rast BDP-a iznositi 3,8 do 4,0 odsto a cilj za sledeću glodinu jeste da taj rast bude 4,2 odsto.

"Inflaciju samo stavili u ciljane koridore od oko 4,0 odsto ove godine a sledeće 3,5 odsto sa čim je saglasna i Evropska komisija", rekao je on.

Istakao je da Srbija ima rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 8,2 odsto i da će ona i dalje biti snižavana.

Gostima iz Italije je poručio da ulažu u Srbiju i da je najbolja poruka koju im možemo poslati ta da je Srbija dobro mesto za njihova ulaganja.

Istakao je da je region iz koga dolaze posebno važan za nas, jer nam je najbliži.

"Zadovoljan sam što sam čuo od vas malopre da naša administracija nije spora, to je lepo čuti i na tome ćemo i dalje raditi. Mnogo toga rešava se kroz proces digitalizacije a Srbija je u toj oblasti uradila puno. Raduje me činjenica da će posle panel diskusija uslediti B2B sastanci, na kojima će srpski i italijanski privrednici direktno razgovarati o poslovima", rekao je on.

Naglasio je da su informaciono-komunikacione tehnologije postale dominantne u našem izvozu.

"Naše je da vam stvorimo siguran i i predvidiv poslovni ambijent sa jasnom pravnom regulativom, dobrom radnom snagom, povezanošću sa regionom i svetom", rekao je Vučević.

Pozvao je privrednike iz Italije da posebnu pažnju obrate na naš energetski sektor i njegovu transformaciju, a posebno ulaganja u obnovljive izvore energije.

Autor: Dalibor Stankov