Bulatović: Đilas i Marinika ujedinjeno protiv Srbije

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ osvrnuo se u svojoj izjavi na delovanje srpske opozicije.

Njegovu izjavu prenosimo u celosti:

Sinoć kod Olje Bećković Marinika, u punom svom mrziteljskom kapacitetu. Danas, u roku manjem od 24 sata, Dragan Đilas je na istoj televiziji odlučio da zapečati zaključak – nasilje je jedino rešenje koje opozicija nudi. Đilas je prvo smatrao o Kosovu, koje je njegov, danas Borko, tada Borislav Stefanović predao šiptarskim secesionistima na zlatnom poslužavniku. Zatim, ovaj nasilnik, imalac mišljenja o svemu i svačemu, izjasnio se i o sednicama Narodne Skupštine i predsednici Parlamenta Ani Brnabić, koju nije propustio da izvređa. Opravdao je i svoje nasilje i uvredljive reči upućene gospođi Brnabić. Jedini ko ovde nema legitimitet je upravo ova sramota koja je zadesila Srbiju, a naziva se Dragan Đilas. U nastavku popodnevnog informativnog programa, Đilas je izigravao stručnjaka za pad nadstrešnice u Novom Sadu, tako da nije jasno ko nosi titulu većeg stručnjaka za nasilje i političku propagandu tamo u njihovim redovima, on ili Marinika? Da li ona nosi njegove pantalone, ili on njenu suknju, nije moguće utvrditi. Jedina istina koju je izrekao jeste konstatacija da on već godinama govori o mržnji i nasilju i hvala mu što je konačno priznao da je on generator nasilja i inspirator mržnje prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Red citata čuvenog Marka Aurelija, pa onda red hvalospeva o njegovim prvoborcima Borku, Mariniki i Miljušu koji po njegovim rečima svakodnevno biju bitke protiv zlog režima. Naravno, sve to je začinio napadima na Aleksandra Vučića, ali, jedno je izostavio. Nije kazao gde je on bio dok je Marinika nasrtala na policajce ispred Suda u Novom Sadu. Nije ni rekao gde je bio u cik zore kada je njegov sluga Borko pokušavao da pridobije malo pažnje N1 i Nove pa se, nakon odgledane epizode serije „Otpisani“ zaputio ka Savskom mostu. Nije se ni izjasnio gde je bio dok su njegove falange maltretirale ljude u Beogradu na vodi? Da li je u pitanju neka nova terapija koju prima pa je ovako smiren u nastupu, ili je malo preterao u Londonu, pa mu je trebalo vremena da se vrati k sebi? Bilo kako bilo, Đilas radi isto što i uvek, laje i laže, a za to vreme, Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem ide napred u razvoj, stabilnost, u mir.

Autor: Snežana Milovanov