Sprečen pokušaj nasilnog upada u Skupštinu grada Novog Sada! Vučićević jasan: Nikakve revolucije u Srbiji neće biti

Na poziv poslanika opozicije ispred Skupštine Grada Novog Sada organizovan je performans sa vuvuzelama, pištaljkama, motikama i loncima u cilju ometanja sednice čiji je dnevni red iniciran upravo na predlog opozicije.

Predstavnici opozicije okupili su se ispred Skupštine Grada Novog Sada, a haos sa ulice prelio se i na sednicu, na kojoj je samo jedna tačka dnevnog reda - predlog za razrešenje gradonačelnika Milana Đurića.

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI

13:51 - KONFERENCIJA PREMIJERA SRBIJE MILOŠA VUČEVIĆA

- Njih ne interesuju ni žrtve, ni istraga, ni politička odgovornost. Samo revolucija i želja da nasilno dođu na vlast. Odbornici koji su birani od građana napadaju policiju s leđa - istakao je Vučević.

On je najoštrije osudio ovakvo ponašanje.

- Neće uzurpirati i uništavati imovinu građana - dodao je Vučević i naglasio:

Ceo plan su napravili sinoć Marinika Tepić i Goran Ješić sinoć, ovo ljudi ovde su samo izvršioci. Nikakvih revolucija u Srbiji neće biti. Ispred skupštine je 50 ljudi i 25 u skupštini

13:38 - NAPAD NA NOVINARKU I OTIMANJE MOBILNOG TELEFONA

13:20 - OPOZICIJA NASRĆE NA POLICIJU

13:05 - MARINIKA TEPIĆ SA ALEKSANDROM JOVANOVIĆEM ĆUTOM PREVODI RAZULARENU RULJU

12:57 - POLICIJA ČUVA ULAZ U SKUPŠTINU GRADA GDE JE U TOKU SEDNICA

12:50 - OPOZICIJA NASILJEM POKUŠAVA DA PRODRE U SKUPŠTINU GRADA

12:10 - OPOZICIJA SA SOBOM PONELA MOTIKE, VUVUZELE I ČEGRTALJKE

12:00 - ZA SADA BEZ INCIDENATA, OPOZICIJA I PRISTALICE SE OKUPLJAJU

10:00 - POČELA SEDNICA GRADA NOVOG SADA

Markentiški stručnjak Nebojša Kristić komentarisao je napad na novinarku Informera istakao je da nešto ovako do sada nije zabeleženo.

- Dobro je što ovo građani gledaju. Što više gledaju ovakve stvari, biće ih manje na protestima. Prvi put je dosta ljudi izašlo, ali svaki put je sve manje bilo. Čim su videli prve naznake nasilničkog ponašanja... Kasnije smo gledali seriju napada i skandala.... Sada su samo tu zaposleni Dragana Đilasa - rekao je Krstić.

Analitičar Branko Radun je komentarišući novonastalu situaciju i okupljanje ispred Skupštine grada Novog Sada, istakao da je u pitanju još jedan pokušaj da se tragedija koja se desila u tom gradu, iskoristi u političke svrhe.

- Oni bi voleli da je tu mnogo više ljudi, ali po teoriji obojenih rvolucija i protesta, vama ne treba mnogo ljudi. Dovoljno je d se medijski predstavi kao događaj, da se to lepo snimi iz nekog ugla... Ljudi neće tu ni shvatiti koliko je tu ljudi zaista - rekao je on.

Samim tim što mi sve ovo komentarišemo, to je njihov uspeh, rekao je analitičar.

OPOZICIJI JE IDEJA DA DIŽU TENZIJU

- Njima je ideja da drže tenziju, da na taj način osabe vladajuću većinu i da steknu neku podršku građana... Lutovac je, kada je bio prvi protest, koji je bio, kako kažu spontani, uveče je rekao da je to šansa da se ide u Beograd i da se sruši vlast. To je jasna poruka da se odmah krenulo na politizaciju. Da stranke preuzmu, bio je u sukob među njima... - dodao je on.

KURTIJU SU DANI ODBROJANI

- Dolazak nove administracije u Ameriku će promeniti prioritete, ali njima više neće biti... Znate, Kurtiju su danai odbrojani, on neće imati prostora i podršku koju je imao. mediji ovde, koji sebe nazivaju nezavisnim, oni dobijaju novac od demokrata, Soroša i ekipe... To će verovatno biti ukinuto, i on je u strahu da će finansiranje biti ukinuto... - dodao je Radun.

Govoreći o crvenoj farbi po trgu, Radun kaže da oni žele da ostave pečat, da na taj način prizivaju obojenu rezoluciju, za koju, međutim, nema uslova.

- Ne mora to da se desi u potpunosti, svaka faza ima svoje koristi. Možda nije cilj da se ide do kraja, već da se država destabilizuje, da se oslabi vlast - dodao je Radun.

Podsećajući se Makedonije i 2016 godine kada se takođe koristila crvena farba, Radun kaže da se radi po istoj recepturi.

- Nema tu neke kreativnosti... Cilj može da bude rušenje, ili destabilizacija. Realniji je scenario ovaj drugi... Da bi se onda napravila situacija da će SRbija biti popustljivija oko tih pitanja. Kada je u pitanju Kosovo, Republika Srpska... To je pritisak, medijiski, kroz proteste... Bivši ministar mi je rekao da je on kada je bio u briselu, samo spomenuo Rezoluciju 1244, i kada se vratio, imao je kampanju protiv sebe, od sitih medija. Nije prošlo 12 sati od njegovog povratka, on je dobio napade. A isti ti mediji podržavaju proteste. Oni su u vlasništvu stranaca, i rade ono što im kažu - naveo je Radun.

Ovde imamo njihov strah da će prestati njihovo finansiranje sa zapada, kaže potom.

- Bilo ko u svetu, davan je novac medijima, aktivistima, svima, evidentiramo je... A zamislite samo koliko nije evidentirano. Vi meni možete da date novac, ali kako oni znaju za šta ga daju. Nezvanično je mnogo veće, to su stotine miliona dolara - naveo je Radun.

Dinko Gruhonjić je zaposlio stotine ljudi u nevladine sektore, i to su ti ljudi koji protestuju, dodao je on.

- Ovi ljudi su profesionalci, svi koji su uključeni u politiku, nekih 80 odsto su profesionalci, možda je 20 posto slučajnih građana koji su tuda prošli - rekao je Radun.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa je, gostujući u Specijalnoj emisiji na TV Pink rekao da je Srbija dugo u hibridnom ratu, samo je sada došlo do kulminacije.

- Opozicija sve radi da dođe do građanskog rata - dodao je on.

Kada bi se nešto loše dešavalo na ulici, kada bi se promenila vlast, oni da budu solucija, pa dajte molim vas, rekao je Milvanović.

OPOZICIJA ĆE UĆI U ISTORIJU BEŠČAŠĆA

- Imamo crvenu ispruženu šaku, to se koristilo u zemljama pored Rusije, sada imamo i Gruziju, znamo šta se desilo u Ukrajini... Kada pogledate te političare koji pretenduju na vlast nisu ljudi školovani, sa idejama, oni su opasni, znaju koliko ne znaju... Imamo Ćutu, Matiniku koja pišti i okreće čegrtaljku. Doveli su svoje aktiviste, Marinka je stigla iiz Beograda na vodi. Ovde se pravi nasilje, sa ciljem da zauzmu Gradsku skupštinu... I šta kada to urade? Da spale? - pita se Milovanović.

- Opozicija će ući u istoriju besčašća, znamo šta su radili kada su bili na vlasti - dodao je potom.

Kako je dodao, Dinko Šakić je taj koji pobunjuje studente. Imate ustašku propagandu, gde od dece pokušavaju da nam naprave ustaše usred Srbije. Napali su sina premijera države, i oni dva dana pokušavaju da objasne da on nije iz odenjenja te profesorke, a znamo da je ona predvodila proteste.

- Vidimo da su tu došli ljudi koji su protiv Srbije, koji smatraju da Vojvodina treba da se odvoji, bude republika. Oni su na tim projekttima zauzeli sektor i guraju tu levo liberalnu priču, imaju i portale, i kada sam ja reagovao pre 15 godina, na pisanje Dinka Gruhonjića, da deca bacaju petarde... E, oni se spremaju da nastave genocid koji je počinjen u Bosni... Oni svesno uče decu da se nauče tim stvarima od malih nogu, da budu monstrumi - rekao je Radun.

ŠKOLSKI PRIMER OBOJENE REVOLUCIJE

- Samo se upire, kažu da ona to nije, a svi u Novom Sadu i Vojvodini znaju da je ona poslanica, da je to ona. Kod njih je sve slučajno. I uvek su isti ljudi, jedan dan su redari, jedan dan vode kordon, jedan dan su u Beogradu na vodi. Oni žele bratoubulačkim ratom da dođu na vlast. Danas je jedna žena rekla da VUčić treba da se skloni, da je on problem... Kao kad Biljana Vukić stane i kaže da je novinarka, a to je bila pre 30 godina. Išla na festivale ''Sunčane skale'' - rekao je Milovanović.

Ovo je školski primer obojene revolucije, dodao je.

Kako kaže narod nije glup, i opozicija ga podcenjuje.

- Nema građana, ova opozicija je najnepopularnija u istoriji, posle Tita. A imaju najviše medija u istoriji - naveo je Milovanović.

- Ovde imamo borbu koja se ne može sakriti. Imamo ljude koji se obuku na opasno, stave kačket i misle da su mnogo bitni - dodao je on.

- I novinari N1 učestvuju na protestima, oni to više ne kriju, ali građani su to prozreli. Ovo što vidimo u Novom Sadu, videćemo sutra u Cirihu, gde će doći Kurtijvi šiptari doći - dodao je Milovanović.

Milovanović je dodao da se na Pinku gleda sat vremena prenosi ispred skupštine, a da se na Novoj S piše kako se funkcioneri nalaze ispred skupštine.

- Sada neko ko gleda Novu misli da vlast napada ljude koji su došli da ruše skupštinu. Oni to rade školski, by zhe book. Međutim, nije to to vreme, gori su od tadašnjeg DOS-a - objasnio je Milovanović.

Ova priča im neće proći jer su građani davno shvatili kakva je naša opozicija, naveo je on.

- Vidimo čoveka sa motikom, valjda je to potrebno za ovaj performans! To su njihovi simboli, to je naučeno- rekao je Milovanović.

- Evo, tu je i građanin Ćuta - komentarisao je Milovanović.

Nakon što je nekolicina pristalica opozzicije nasilno pokušala da uđe u skupštinu, Milovanović kaže da je u pitanju njihov manir i nešto čime se bave.

POKUŠAJ NASILNOG PRODIRANJA U SKUPŠTINU

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

- Nigde u svetu ovoga nema, ovo nije dozvoljeno, nigde se ne sme napasti policajac. Setimo se da je žena digla vrat, da je ubio policajac, oko Trampa kada je bilo - rekao je Milovanović.

- Vidimo da se na hrvatskim medijima raduju, vide da je ovo slika koja će da se širi po Evropi. Oni ispunjavaju te naloge Evrope - dodao je Milovanović.

Autor: Dubravka Bošković