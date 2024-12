Novinarka Informera Branka Lazić brutalno je napadnuta u Beogradu, zatim se napad ponovio ispred skupštine grada Novog Sada na njenu koleginicu Milcu Škorić, što je samo jedan u nizu napada na novinare koji su se dogodili u poslednjih nekoliko nedelja na nasilnim protestima koje organizuju članovi opozicije sa željom da destabilizuju Srbiju.

Podsećamo, slični napada su se dogodili i na novinarke televizije Pink, Gordanu Uzelac i Maru Dragović, kada su demonstranti i predstavnici opozicije fizički i verbalno maltretirali novinare, upućujući im psovke, preteći nasiljem i ugrožavajući njihovu bezbednost.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, najžešće je osudio napade na novinare bilo koje televizije koji samo rade svoj posao, te se osvrnuo na nemili događaj kojem je i sam svedočio ispred televizije Pink.

- Svi su bili prisutni kada se to dogodilo pre nekoliko godina. Bilo je strašno. One su izašle da rade normalno svoj posao ispred svoje televizije, a gomila ljudi se okupila i svi su ulazili u zgradu. Bile su vređane, a zadobile su i fizičke udarce. Najviše me brine, kako tada, tako i sada, to što Udruženje novinara Srbije ćuti i to što mora doći do fizičkih napada da bi se oni oglasili i osudili. -rekao je Jeremić i dodao:

- Što se tiče napada na novinare N1, naravno da mi svi to osuđujemo, ali to je bio učesnik protesta. On nije doša što ga je poslala Pink ili neka druga televizija, niti Aleksandra Vučić, on je bio tu, jer je učesnik skupa. Oni sada traže od Vučića da se izvinjava i osudi napad na novinara, koji je bio učesnik protesta -rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da Udruženje novinara Srbije ne sme ćutati i mora reagovati na ovakve napade, kako se oni ne bi ponavljali.

- Veliki je problem što većina njihovih protesta nije prijavljena. Ne znamo ko su redari, niti policija to zna kako bi mogla da radi u koordinaciji sa njima, niti se bave obezbeđivanjem skupa kako bi zaštitili Branku ili bilo kog drugog novinara reportera. To je najveći problem, a što Udruženje novinara Srbije bude više ćutalo, imaćemo i više napada na novinare koji izveštavaju sa terena, jer jednostavno su ti ljudi sve više ohrabreni i doživljavaju da napadnu novinare sa čijom se politikom ne slažu. Imaćemo pogoršanje te situacije ukoliko se ne bude adekvatno reagovalo -rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić