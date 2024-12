'VREĐALI SU ME, PSOVALI I GOVORILI KAKO ĆE MI OBRIJATI GLAVU!' Ispovest novinarke Informera koja je napadnuta u Novom Sadu: Jedna žena me je počupala za obraz i uputila JEZIVU REČENICU

Novinarka Informera Milica Škorić brutalno je napadnuta pre dva dana od strane opozicionog ekstremiste Dejana Bagarića iz organizacije Stav, koji joj je oteo, pa bacio telefon.

Novinarka Milica Škorić je jutros u "Novom jutru" prepričala šta se desilo prekjuče, kad je na protestu u Novom Sadu brutalno napadnuta i pokradena.

- Ja sam kroz prozor htela da dodam kolegi bateriju i karticu. Tu je bio izdignut stepenik, i u tom trenutku je jedna devojka povikala "Ti to hoćeš nasilno da uđeš, odakle si, sa koje televizije?". Ja nemam kamermana, crko mu je aparat, uzela sam to da snimim... krenuli su da udaraju šerpama, i u tom trenutku je prišao dečko, oteo mi telefon. Zaboleo me je levi zglob... - rekla je ona.

- Kakvi su ovo ljudi neko je mogao da me izbode. Ja sam žurila za njim, on je lopov... Pričali su da me treba ošišati, obrijati glavu... Da moji roditelji ne brinu za mene. Jedna me je počupala za obraz i pitala me gde mi je sada policija... Mene je povredilo to, ajde, muškarac mi je oteo telefon, ali, gde je ženska solidarnost? - pita se novinarka Informera.

Nisam mislila o tome, mislila sam tek kada sam izašla iz mase, dodala je.

Kako je dodala, ona je samo stajala tu, bez ikakvog obeležja televizije, ili bilo čega drugog.

- Na ovim protestima, ja zaista izbegavam da stupim u kontakt sa njima, ja stanem sa strane i izveštavam. Ne znam šta im je toliki trn u oku - navela je Milica.

- Imam snimak koji sam poslala redakciji, gde se vidi da su oni meni prišli... A oni su rekli da sam ja njima prišla, da sam ih napala - dodala je Milica, pa se prisetila uvreda:

- krivo mi je što ovo društvo, odnosno nekolicinu njih vode ka tom smeru da opravdaju nasilje. Ja vidim da ga podržavaju, ispašće žrtva... On je na mom radnom mestu mene ometao... Ljudi su krenuli da navijaju za njega, nije on meni nežno oteo telefon - dodala je potom.

Noviranka televizije Pink Gordana Uzelac takođe se prisetila skandala, kada je i ona brutalno napadnuta.

- Kada nemaš po kome, i kada ne smeš po muškarcima, onda tuci novinarke, vređaj ih... Opet, vraćam se na to, pokazuje se na taj način kakvi su nasilnici - rekla je Goca, pa dodala:

- Užasno je neprijatno, kažu nije ništa, ali ipak... Sada me nije strah, mislim, sada su ekstremniji, nego što je to bio slučaj ranije. Bio me je strah da izlazim napolje, pretili su mi da će me porodica oplakivati, da ću biti dva metra ispod zemlje... - rekla je ona.

- Njima smeta da se čuje šta mi imamo da kažemo, jer oni žele da se plasira samo njihova strana priče, ono što radi opozicija - rekla je Gordana.

- Predsednica skupštine je juče rekla da građani nemaju razloga da brinu. Vlast ne deli novinare, svaki napad je isti, dok za njih toga nema, nažalost - priča Uzelac.

Novinarka Informera Branka Lazić je istakla da je ona sama u avgustu mesecu napadnuta na Prokopu.

- Od Prokopa, svaki put, niko se nikada nije oglasio za to. Ne znam da li je pomenuta koleginica Emilija Marić. Ona u Novom Sadu doživljava golgotu... Juče mi je prišao čovek iz obezbeđenja opozicije i rekao mi je da zna on da sam ja dobar novinar, ali da mi pri kraju karijere nije trebalo nešto ovako. A ja sam rekla da sam sada najponosnija na sve što se dešava... Oni plaše ljude, i na fakultetima, i svuda, u prosveti... Postoje ljudi koji bi im se opirali, ali neće iz razloga što su zastrašeni. Oni su na lomači, ako ne misle kao oni - dodala je Lazić.

Autor: Dubravka Bošković