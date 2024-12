Vulin: Zakon o registru agenata stranog uticaja u Srbiji je potreban i neophodan

Zakon o registru agenata stranog uticaja u Srbiji je predlog zakona koji su podnela dva poslanika Pokreta socijalista. Mi mislimo da je to potrebno, mislimo da je nephodno. Osnovna poluga svake obojene revolucije su nevladine organizacije, one služe da bi se vodio hibridni rat protiv Srbije", izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin i dodao da iz te grupe izdvaja one nevladine organizacije koje se bave decom, zaštitom ranjivih grupa i one koje se zaista bave ekologijom.

Potpredesdnik Vulin je istakao da nevladine organizacije, kojih ima na desetine hiljada i koje se finasiraju uvek iz inostranstva, za razne projekte - broje ptice po parkovima, prave strateške analize i studije budućih dešavanja na Balkanu, Marsu, gde god stignu, zapravo služe da bi se na prvom mestu prikupio novac.

"Ogromna većina nevladinih organizacija služi da bi se prikupio novac, dalje distribuirao medju one koji će da izvršavaju određene zadatke, zatim da bi se vršio pritisak na nosioce vlasti i takodje da bi se vršila promena javnog mnjenja. Potpuno izdvajam organizacije koje se bave decom, koje se zaista bave ekologijom, zaštitom ranjivih grupa, ali vi možete da vidite šta rade te nevladine organizacije."

Dodao je da kada neko otvori dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju vi vidite šta on radi, gde ide novac, koji je smisao njegovog angažovanja.

"A kada organizacija koja se zove recimo centar za strateška proučavanja bezbednosne situacije i evroatlantskih integracija i ima milone evra koje troši na nekakva savetovanja, i gle čuda odjedanput ima neke silne volontere koji se plaćaju i te volontere sve nadjete na demonstracijama, i odjedanput štampaju neke plakate koje plaćaju novcem koji je bio predvidjen ustvari za prstenovanje zeba, e onda vidite za šta služe tzv. nevladine organizacije. To nisu nevladine organizacije, oni su samo nezavisni od srpske vlade, a zavisni su od ostalih vlada koje im daju novac, u to nemojte da sumnjate."

Potpredsednik srpske vlade je rekao da ne zna u čemu je problem.

"Zašto je problem da se zna odakle vam pare, od koga ste dobili novac i kako ga i za šta trošite? Znam da nismo Amerika u kojoj je recimo zabranjeno finansiranje iz inostranstva. Ne možete da dobijete pare iz Kine. Nema novca iz Rusije, nije moguće. Šta je problem da tako bude i kod nas?"

"Mene samo zanima zašto ne možemo da imamo transparentno finansiranje tzv. nevladinog sektora i ko je nevladin sektor? Da li je to ona Inicijativa mladih koji tvrde da smo počinili genocid u Srebrenici i da je Kosovo država. Da li to treba da se finansira u Srbiji? Šta mislite koliko ima organizacija tog tipa u Izraelu koje smatraju da Izrael nije država i finansiraju se? Teško. A koliko ima kod Šiptara šiptarskih nevladinih organizacija koje tvrde da je Kosovo Srbija? Ajde jednu inicijativu mladih za ljudska prava Priština koja kaže - Kosovo je Srbija da vidim i da vidimo koliko su para dobili od bilo koga. Nećete ih naći, zato što one služe da bi se vodio hibridni rat protiv Srbije, ne protiv Kurtija nego protiv Srbije", rekao je potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin za B92.

Autor: Marija Radić