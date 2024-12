Skandalozno! Obračun među aktivistima omladinskog pokreta 'Borba': Isplivao snimak kako Mila Pajić šamara neposlušne

Sinoć se među „omladinskim“ aktivistima Dragana Đilasa proširio snimak međusobnog fizičkog obračuna predvodnika njima suprotstavljene organizacije „Borba“, koja deluje po direktivama Miroslava Aleksića i Zeleno-levog fronta.

Kako navode „Đilasovi omladinci“, koji su bili očevici ovog skandaloznog događaja, scenama nasilja je prethodila žučna rasprava oko raspodele novca koji je organizacija „Borba“ dobila od Aleksića. S obzirom na to da aktivisti „Borbe“ nisu uspešno realizovali zadatak koji im je poveren, odnosno da blokadama visokoškolskih ustanova nisu uspeli da pokrenu masovne studentske proteste, strani „donatori“ su Aleksiću uskratili određeni deo novca, tako da su i njegovi „studenti“ za svoje angažovanje dobili mnogo manji iznos od onog koji im je obećan.

To je bio razlog iz koga su pojedini među njima, koji za razliku od Mile Pajić nisu pokajnički prihvatili Aleksićev prekor i „novčanu kaznu“, iskazali svoj revolt i nezadovoljstvo. Nakon što Pajićeva, koja je bila pod vidnim dejstvom narkotika, u žučnoj raspravi nije uspela da ubedi Branislava Đorđevića i Jovanu Jovanović u to da treba da budu „prezadovoljni novcem koji su dobili“, fizički je nasrnula na njih, i to tako što je prvo počela da davi Jovanovićevu, nakon čega je Đorđeviću udarila šamar.

Po svoj prilici, među Aleksićevim „studentima“ dolazi do sve oštrijih konfrontacija, sada i po pitanju raspodele novca, što bi moglo da utiče na dalji odliv aktivista iz organizacije „Borba“ ka Đilasu, koji svoje „studente“ obilato isplaćuje iz sopstvenih sredstava, motivisan željom da se vrati na poziciju „suverenog lidera srpske opozicije“, koju su mu u prethodnom periodu ugrozili Miroslav Aleksić i lideri Zeleno-levog fronta.