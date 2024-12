Oglasio se Batut: Opasni virus se proširio, žarište je registrovano u OVOM GRADU u Srbiji

Male boginje nastavljaju da se šire u Srbiji, a samo u novembru morbile su dijagnostikovane kod 158 osoba, od čega samo u Novom Pazaru kod 137. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u odnosu na prethodni mesec morbile su registrovane kod 55 osoba više u odnosu na oktobar.

Od početka 2024. godine, male boginje u Srbiji su dijagnostikovane kod 694 osoba.

Tokom novembra meseca registrovano je 158 slučajeva morbila, i to:

Nezahvalno vođstvo, Novi Pazar drži mesecima unazad, čime je sebi obezbedio mesto najvećeg žarišta kada se gledaju sveukupni podaci o broju obolelih u Srbiji od početka 2024. godine.

Broj obolelih u Novom Pazaru po mesecima

jul 2024 - 92

avgust - 88

septembar - 79

oktobar - 96

Od početka godine najveći broj slučajeva registrovan je na teritoriji Raškog okruga - 546, u okviru epidemije u Novom Pazaru koja je prijavljena 7. maja ove godine.

Od tada, male boginje se u ovom gradu ne smiruju, a koliko prednjače dokazuje činjenica da je u Beogradu od početka godine obolela 101 osoba, a u Južnobanatskom okrugu 10. Ostali okruzi imaju po jedan, dva, pet do devet potvrđenih slučajeva.

Samo je jedan uzrok velikog obolevanja

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru primarijus mr sc med dr Šefadil Spahić objašnjava da je veliko zaražavanje morbilima u ovom gradu posledica samo niske stope vakcinisanosti MMR vakcinom, koja se prima protiv morbila, zaušaka i rubele.

Napominje da se konačno, po pitanju imunizacije, situacija popravlja, te da je stopa vakcinisane dece u oktobru skočila za 10 odsto u odnosu na septembar. Naravno, da bi se postigao zadovoljavajući obuhvat od 95 odsto, biće neophodno vreme.

- Na sve ovo smo nagoveštavali, pričali, savetovali. Sve je posledica neadekvatne vakcinacije i sve dok ima nevakcinisane dece, to će da "gori" - kaže dr Spahić.

Plačna maska karakterističan znak morbila

Sreća je da među obolelim pacijentima od malih boginja nema onih sa teškom kliničkom slikom, a trenutno nema ni obolelih koji su hospitalizovani u bolnici.

Primarijus dr Spahić podseća i na prvi karakterističan simptom malih boginja, na koji treba obratiti pažnju, i posumnjati na morbile - takozvana plačna maska

- Male boginje počinju simptomima koji su slični prehladi, a karakteristična među tim prvim znacima je, takozvana plačna maska, odnosno pojava konjuktivitisa - istakao je prim. dr Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, koji podseća da svako bolesno dete, bilo da se radi o malim boginjama, ili nekom drugom virus, treba da bude izopšteno iz kolektiva.

Morbile u Srbiji od 6. februara

Prvi slučaj obolevanja u ovoj sezoni od morbila potvrđen je u Srbiji 6. februara kod dečaka u Beogradu, čija se majka najpre zarazila u inostranstvu. Оd 7. februara u Srbiji su snаzi pооštrеnе mеrе еpidеmiоlоškоg nаdzоrа nаd mаlim bоginjаmа.

Male boginje (morbile) jedna su od najzaraznijih virusnih infekcija, kod koje se prve tegobe ispoljavaju tek za 7 do 18 dana. Uzrokuje ih virus malih boginja - Measles virus, a radi se o RNK virusu koji pripada rodu Morbillivirus i familiji Paramyxoviridae, a izvor infekcije je obolela osoba. U bliskom kontaktu sa njom oboli 9 od 10 osetljivih osoba.

Virus se zadržava u vazduhu dva sata

Virus malih boginja može da ostane u vazduhu i na površinama još oko 2 sata pošto inficirana osoba napusti prostoriju.

Doktor Ivana Begović Lazarević, načelnik Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu objasnila je da se morbile prenose direktnim kontaktom sa obolelom osobom - putem poljupca, rukovanja, putem vazduha respiratornim kapljicama koje emituje obolela osoba kao što su kašalj i kijanje, a retko indirektnim putem preko sveže kontaminiranih predmeta.

- Inkubacija, odnosno period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave prvih simptoma, traje 7 do 18 dana. Nakon toga dolazi do pojave povišene telesne temperature, sekrecije iz nosa, kašlja i konjunktivitisa - vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci. Nabrojani simptomi traju 2 do 4 dana, nakon čega dolazi do skoka telesne temperature, preko 40 stepeni i pojave makulopapulozne ospe. Ona se prvo pojavljuje na licu, iza ušiju i na vratu, a zatim se širi na trup i ekstremitete - objasnila je ranije dr Begović Lazarević.

Prema njenim rečima, obolela osoba je zarazna poslednjeg dana inkubacije, kada još nema tegobe - 4 dana pre izbijanja ospe i 4 dana nakon izbijanja ospe.

Komplikacije kod 30 odsto obolelih

Komplikacije usled obolevanja od malih boginja javljaju se kod oko 30 odsto obolelih. Njihova učestalost zavisi od uzrasta, ali i od drugih predisponirajućih faktora.

Pored dece mlađe od 5 godina, teža klinička slika i komplikacije češće su kod odraslih osoba starijih od 20 godina, kao i kod osoba sa različitim stanjima oslabljenog imuniteta.

- Komplikacije su češće kod dece mlađe od 5 godina i odraslih osoba starijih od 20 godina. To su zapaljenje pluća (pneumonija), zapaljenje srednjeg uha, dijareja, zapaljenje mozga i gubitak vida - navodi naša sagovornica.

Zapaljenje pluća se javlja kod svake 20. obolele osobe i oko 60 odsto slučajeva smrtnih ishoda nastaje upravo zbog ove komplikacije.

Svaki hiljaditi bolesnik dobija zapaljenje mozga, i na 1000 obolelih sa ovom komplikacijom dolazi do smrtnog ishoda.

Sve komplikacije malih boginja

upala srednjeg uha javlja se kod 6 do 8 od 100 obolelih osoba

dijareja se javlja kod 6 od 100 obolelih

upala pluća se javlja kod 1 do 6 od 100 obolelih

zapaljenje mozga se javlja kod 1 od 1000 obolelih

subakutni sklerozirajući panencefalitis, veoma teška

komplikaciju koja se javlja nekoliko godina nakon infekcije

Simptomi malih boginja

javljaju se 7 do 18 dana od zaraze, ulaska virusa u organizam

povišena telesna temperatura

sekrecija iz nosa

kašalj

konjunktivitis - vodnjikave, crvene oči, otečeni kapci



makulopapulozna ospe - prvo na licu, iza ušiju i na vratu, zatim se širi na trup i ekstremitete

Jedina efikasna preventivna mera, koja dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog, doživotnog imuniteta jeste vakcinacija MMR vakcinom, ali obuhvat mora da bude 95 odsto.

Ona se daje u dve doze. Prva doza se daje u drugoj godini života, kada dete ima od 12 do 15 meseci. Druga doza se daje u 7. godini života, u okviru priprema za polazak u školu.

Prethodne, 2023. godine u Srbiji je dijagnostikovano 50 slučajeva morbila, od kojih je 94 odsto bilo nevakcinisano.

Procenat vakcinisanih MMR vakcinom

2005. - 96 odsto

2006. - 96 odsto

2007. - 97 odsto

2008. - 96 odsto

2009. - 96 odsto

2010. - 96 odsto

2011. - 97 odsto

2012. - 90 odsto

2013. - 93 odsto

2014. - 86 odsto

2015. - 84 odsto

2016. - 81 odsto

2017. - 85,2 odsto

2018. - 93,4 odsto

2019. - 88 odsto

2020. - 78 odsto

2021. - 74,8 odsto

2022. - 81,3 odsto

2023. - 84,5 odsto

Autor: Snežana Milovanov