Milica Đurđević Stamenkovski i šeik Saif bin Zajed al Nahjan napravili su veliki dogovor u okviru sprečavanja seksualnog zlostavljanja dece na internetu, a Ujedinjeni Arapski Emirati su se još jednom pokazali kao snažan partner naše zemlje.

Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici, u Novom jutru kod Jovane Jeremić se osvrnula se na svoju posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

- Ja sam bila predstavnik Vlade Republike Srbije na globalnom samitu o zaštiti dece od svake vrste nasilja i zlostavljanja. Tamo sam došla na poziv šeika Saifa bin Zajed al Nahja. Tek nakon ove posete sam shvatila koliko poštovanje naš predsednik Aleksandar Vučić tamo uživa, on je izuzetno cenjen. Jedan od saradnika šeika mi je čak i rekao da ću na ime našeg predsednika kod njih moći da otvorim čak i gvozdena vrata -rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Veoma važna tema koju je šeik inicirao se tiče društvenih mreža i savremene tehnologije koje jesu donele čovečanstvu veliki napredak, ali i opasnosti, pogotovo za decu. Ja sam ih upoznala s aplatformom "Čuvam te" na kojoj uvek možete prijaviti nasilje, a brzo stiže adekvatan odgovor. U UAE Srbija ima pouzdanog partnera, a tome u prilog govori i činjenica da sam ja bila jedini predstavnik neke evropske zemlje - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je prokomentarisala i nasilne proteste koje opozicija gotovo svakodnevno organizuje, stoji strani uticaj koji je i ranije pokušavao da destabilizuje našu zemlju.

- Srbija već ima veliko iskustvo još od 2000. godine što se tiče tih obojenih revolucija, a naša zemlja je bila prva u svetu koja je u dve uzastupne godine doživela, prvo vojnu, a onda i političku intervenciju. 1999. godine je bilo bombardovanje, a naredne godine je iskorišćeno nezadovoljstvo građana kako bi se instalirale one strukture koje su polagale račune strancima i koje su došle da obave posao koji NATO nije uspeo 1999. godine. Jednostavno stavljanje države u vazalni položaj sa ciljem da Srbija bude potpuno kolonizovana -rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

- Srbija polako od 2012. godine obavlja svoj suverenitet, svoje poluge države i sada se te ploguge ponovo nalaze na udaru. Sve ono što sada vidimo na ulici jeste upravo taj potpis, ne govorim o svakome pojedincu koji se nalazi na ulici, već govorim o onima što stoje iza toga i koji su tu predstavu režirali. Ti ljudi idu po instrukcije van svoje zemlje i tamo dobijaju savete kako da stežu obruč oko Srbije. Ovde nema nekog kvalitetnog opozicionog delovanja, koja jeste važna za svaku zemlju. Ovo nema veze sa legalnim, političkim i opozicionim tokom. Ovde je u pitanju goli ekstremizam i kažnjavanje sopstvenih građana, praviti blokade i maltretirati ljude je osveta prema građanima samo zbog toga što nisu dobili njihovo poverenje na izborima -rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka za brigu o porodici dodaje da ovakvi protesti šalju ružnu sliku naše zemlje u svet, što je verovatno i jedan od glavnih ciljeva njihovih organizatora.

- Posebno što se ti protesti dešavaju na mestima koja su upečatljiva, kao što su kružni tokovi i trgovi. Manjina je uvek glasnija od većine. Ne želim da ignorišem činjenicu da jedan broj građana ima kritiku prema vlasti što je sasvim opravdano, pa čak i korinso da bi se mi preispitali i poravili neke stavri, kako rade odgovorni ljudi. Međutim, ovaj broj ljudi ne zastupa takav stav, oni čak ne zastupaju ni one koji su rezervisani prema vlasti, ovi ljudi zastupaju isključivo interese stranog faktora. Oni u stvari ni ne očekuju da će njih građana izglasati na poštenim izborima, oni samo očekuju da će njih neko postaviti na to mesto, kao što je to činjeno u nekim zemljama. Oni ne traže uopšte izbore, a ako toga nema, onda ovom zemljom neće vladati ustavni poredak, već anarhija i haos, a u anarhiji profitiraju samo oni kojima čuvaju leđa neki iz stranih zemalaj -rekla je Đurđević Stamenkovski.

Autor: Iva Besarabić