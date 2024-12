Milićević: Svet u 2025. izazovan, Srbija ima snage da se nosi sa iskušenjima

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević ocenio je danas da svet u 2025. godini može da deluje nepredvidivo i izazovno, ali da Srbija ima snagu da se nosi sa svim iskušenjima.

Prema njegovim rečima i Srbija i svet se danas nalaze na raskršću, a konflikti koji se događaju u svetu imaju realne posledice po sve nas uključujući i naše sunarodnike koji žive van Srbije.

"Pored sukoba, predviđanja recesije u Evropi, širom sveta, postavljaju nove izazove pred ekonomije svih država, pa tako i pred ekonomiju Srbije. Srbija se u trenutnom nestabilnom svetu vodi politikom očuvanja svoje stabilnosti, nezavisnosti i samostalnosti", rekao je on na konferenciji "Svet u 2025" koja se u organizaciji Color Media Communications održava u Privrednoj komori Srbije.

Dodao je da je primarni cilj Vlade Srbije zaštita interesa građana bez obzira gde žive i da Srbija, uprkos svetskim turbulencijama, ostaje stabilna, odgovorna, posvećena miru i saradnji.

"Na tom putu neizmerno je važna uloga naših sunarodnika koji žive van Srbije. Stotine hiljada naših sunarodnika žive i rade van granica naše zemlje od Evrope preko Amerike do Australije. Oni nisu samo ambasadori naše kulture, tradicije i vrednosti, oni zapravo predstavljaju most između Srbije i sveta", naglasio je on.

Ocenio je da naši sunarodnici koji žive van Srbije imaju ogroman potencijal za povezivanje sa maticom kroz ulaganja, transfer znanja, iskustva i promociju naše zemlje u međunarodnom okruženju i da je neophodno da se ulože dodatni napori da se ojačaju veze sa njima.

"To nije samo pitanje nacionalnog identiteta, već i pitanje razvoja naše zemlje Povratak naših stručnjaka, integracija naših zajednica širom sveta i zajednički projekti sa našim sunarodnicima koji žive van Srbije ključni su za jačanje Srbije", ocenio je Milićević.

Dodao je da je cilj Vlade Srbije da se stvore uslovi u kojima će svaki naš sunarodnik želeti da se vrati u Srbiju ili da kroz svoje aktivnosti doprinese razvoju naše ekonomije i celog društva.

Naglasio je da su Republika Srpska i AP Kosovo i Metohija neraskidivi deo našeg identiteta i državne politike te da stabilna i jaka Srbija oslonjena na zajedništvo sa dijasporom može biti garant očuvanja nacionalnih interesa i nacionalnih vrednosti.

Autor: Dalibor Stankov