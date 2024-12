Srbiju vide kao pretnju! Hrvatski otisci prstiju u rušenju naše države, poruka iz Rijeke 'studentima' u Beogradu

Kako to da Severina vodi kampanju za strajkove po Srbiji, kako to da hrvatski Zbor podržava proteste u Srbiji, kako to da sad stiže podrška iz Rijeke za proteste, a u Hrvatskoj se nikada ni oko čega ne protestuje, a i kada se dogodi neko protest, onda nema nikakve podrške iz Srbije?!

Dok pevačica Severina Vučković vodi kampanju za štrajkove po Srbiji, a hrvatski Zbor otvoreno daje slavi protese u našoj zemlji, iz Rijeke stiže i podrška za "studente". Nameće se pitanje otkud ta silna podrška protestima u Srbiji baš iz Hrvatske.

Da li se tamo baš ništa ne dešava, pa da se pozabave komšilukom i dešavanjima u Srbiji?

Sa druge strane, Srbija se nikada nije oglašavala o raznoraznim protestima u Hrvatskoj. U srpskim medijima o Hrvatskoj se jedva da i govori, a kampanje se ne vode.

Zato nam iz komšiluka svaki dan već deset godina udaraju na Srbiju.

Hrvatskoj je jednostavno u interesu da sruši Srbiju, ne bi li se nametnula kao novi lider Zapadnog Balkana. Naravno, uz svesrdnu pomoć pete kolone u Beogradu koja bi takođe da sruši Srbiju.

Autor: Aleksandra Aras