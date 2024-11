Svako ima prava da organizuje proteste, ali to da će neko da lomi, kida, farba, upada, to nikakve veze nema sa empatijom i bolom stradalih, naglasio je danas premijer Miloš Vučević.

-Što se tiče protesta, neću da uđem u to da neko nije dozvolio ni da porodice preuzmu tela poginulih, ni da se upokoje poginuli, već je krenuo da organizuje proteste, da poziva. To je moralno za gađenje. Svako ima prava da organizuje proteste, ali to da će neko da lomi, kida, farba, upada, to nikakve veze nema sa empatijom i bolom stradalih. Kakvo saosećanje pokazujete prema njima? Vi sad valjda u nesreći treba da preuzmete vlast. Nemamo problem sa protestima u smislu okupljanja ljudi, razumem zabrinutost i bes dela javnosti, ali to da neko misli da će da ruši neće pokazati poštovanje. Oni će pokušati da instrumentalizuju ljude. Ko god bude počinio krivična dela, odgovaraće. Tako će odgovarati i oni koji su eventualno odgovorni da ovo što se desilo u Novom Sadu. Ne vidim kakvu poruku saosećanja iskazujete time što bacate farbu na javne objekte. Gde je tu empatija? To je poruka za one koji su nepogrešivo prisutni kad god je neka nesreća, oni su prvi tu da se okoriste. Ne mogu da ćute 48 sati, da dopuste ljudima da sahrane najmilije. Eto njih na bubnjevima zla i razaranja.

Premijer je naglasio da očekuje od policije, tužilaštva i sudova da jasno utvrde ko je odgovoran.

- I odgovaraće, ali nemojte da unapred svi znamo šta se desilo. Biće i političke odgovornosti i očekujem da ostavka Vesića ne bude jedina.

