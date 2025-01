'MOJA KLJUČNA PORUKA JE MIR' Premijer Vučević o pozivu na štrajk: Srbiju niko ne može da zaustavi, ona je preživela veća iskušenja i vaskrsla

Premijer Miloš Vučević naglasio je danas nakon obilaska rekonstruisane Ložionice u Beogradu da politika treba da se skloni iz škola, a da većinska Srbija sutra treba da pokaže dostojanstvo i mir.

-Što se tiče najave crnog petka, kako su oni to definisali i pokušaja da se zaustavi život u Srbiji, moja ključna poruka je mir. Pre svega bih zamolio većinsku Srbiju, koja nije za Srbiju koja se zatvara i blokira, nego za onu koja kreira i radi, da bude mirna, tolerantna prema onima koji imaju drugačije poglede. Srbiju niko ne može da zaustavi, ona je preživela mnogo veća iskušenja. Ona je uspevala da vaskrsne- rekao je premijer i apelovao da se ne ometaju oni ljude koji žele da idu u radnje i apoteke.

- Imate veliki broj naših penzionera, te stvari moraju svima da budu dozvoljene. Ne vidim nijedan racionalan razlog da neko ko ima privatan posao uradi to. Time će biti manji poreski prihodi, manje osnova za penzije i plate. Para nema neograničeno, već su vrlo odredljiva stvar. Ne smemo nasesti na scenario koji je neko pisao spolja da se prolije srpska krv. Samo mirno, odgovorno.

Svi moramo biti odgovorni

Vučević je još jednom apelovao da se politika skloni iz škola istakavši da one nisu mesto za nju.

-Za mene su najveći junaci oni đaci i roditelji koji su i pored ogromnog pritiska ulazili u škole. Kao i sve učiteljice. Nadam se da direktori, đaci i roditelji vode računa da se sve to mora uraditi. Da ne bude posle nervoza da li moraju da se nadoknade vikendima. Kao što se nadam da dekani i profesori vode računa o kojima je gospođa Brnabić pričala. Svi moramo biti odgovorni. Apelujem još jednom, sklonite politiku iz škola. To ne može da bude generalni štrajk, on mora da se najavi. Mir, dostojanstvo, tako čuvamo ugled Srbije. U izazovnim vremenima moramo da sačuvamo Srbiju.

On je naglasio da u Jagodini očekuje veliki skup sa više desetina hiljada ljudi.

-Očekujem da ćemo čuti važne poruke. Ja ću biti na drugom skupu na severu ,Ana i Siniša u Beogradu. Pozivam sve ljude koji mogu sutra u 17.00 časova da budu u Jagodini.

