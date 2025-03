Premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je da su država Srbija i njeni građani odlučili da je niko neće srušiti.

-Ja sam stavio u svom ekspozeu poseban akcenat na društvenu obnovu. Da razumemo da ova država i narod imaju kontinutitet, da živimo kao leptiri 24 časa, da se ponašamo ono što dolazi za 5, 10 godina nije bitno. Mora da se pokaže državna ozbiljnost, da traje i treba da postoji čuvajući državu. Mi bez države smo kao drvo bez korena. Kroz medijski pritisak se nameće da su neistine istine. Napadi na nas da institucije ne funkcionišu da te institucije napadaju i najavljuju potpunu dezintegraciju države, da nam ne treba Vlada. Ono što je najblji primer napada na državu je izigravanje izborne volje građana. Danas neko pokušava da nas ubedi da se ide na neposrednu demokratiju, a gde isključuju građane. Ovo je kombinacija 1945. i 2000. godine. Tu se slažem sa predsednikom Vučićem. Nama se to nameće da je put ka demokratiji.

Vučević je naglasio da institucije funkcionišu.

-Ako ste željni pravde i istine, nemojte da pravite talačke krize, da okupirate medije, nemojte da onemogućavate pravo kretanja. Institucije rade, a da li bi neki državni aparati mogli da rade savesnije mislim da da. Mislim na tužioce. Vlada nije sudija i tužilac. Ja ne mogu da se mešam u rad Tužilaštva. Hoću da institucije rade bolje, a ne da ukinemo državu. Deo opozicije se danas ponaša kao politički teroristi. Ne sme da se počini krivično delo, ali nažalost ima dela koji ih prave, samo je pitanje da li odgovaraju. Oni vređaju fudbalske navijače huliganima, a oni su pet puta gori. Oni bacaju šok bombe, prskaju biber sprejem. Veliki junaci udaraju na žene. Imamo talačku krizu da neko drži RTS i RTV- kazao je premijer i dodao da kada je bio opozicija nikada nisu ugrozili.

-Nije sporno da su se okupili oko televizije, ali je sporno da date sebi za pravo da zatvorite ljude, na RTV su isključili gas. Pa šta radite? Kakve to ima veze sa tragedijom u Novom Sadu? Pa vidite šta radite ljudima u Pionirskom parku. Oni su svaki dan izloženi pretnjama, gađaju ih kamenicama, pljuju. Taj izliv agresije je za mene poražavajuć. Mislim da se približavamo momentu kada država mora da primeni zakon. To će biti odluka državnog vrha i onih koji učestvuju- da li će da prave haos ili mirne skupove. Imamo bojazan i informacije da je neko najavio, nije prijavio skup za 15. mart, da će biti nasilja. Tako neprijavljen skup policija mora da obezbeđuje. Oni namerno hoće da idu u Pionirski park. Štitićemo sve građane Srbije. Ne mogu da očekujem da policija sklanja studente koji hoće da uče u Pionirskom parku koji su prijavili skup. Sve ove godine oni drže nelegalne skupove. To im je matrica. Neki predstavnici ambasada ne vide nasilje na nekim skupovima. Je l' može to da se desi u Nemačkoj ili Francuskoj? Ali će svi reći da ne vide ništa loše u tome.

Predsednik Vlade je naglasio da će država 15. marta štititi sve građane Srbije, čuvaće svoje institucije i sankcionisati sve koji vrše krivično delo.

-Neće biti rušenja države i fizičkog nasilja. Dovoljno dugo znam Aleksandra Vučića, ne izlazi Aleksandar sa takvim izjavama da nije dobro provereno, analizirano. I na sednici Vlade smo razgovarali o tome. Predsednik je razgovarao sa predstavnicima BIA. Bojim se da se sprema scenario nasilja 15. marta i kanonada vesti koja na tajkunskim medijima. 48 sati kanonada vesti da ministar Selakovića niko nije dirao, a onda je ta kukavica priznao. Da je policija dejstvovala ne bi bilo nikog oko RTS. Ona je ušla da čuva zaposlene u RTS. U ponedeljak je u Novom Sadu bio skup roditelja koji hoće da im deca idu u školu. Za danas su najavili novi skup. Sad imate blokadere koji su najavili skup ispred iste škole kako bi napadali obične građane, ne političare. Neko je sebi dao za pravo da opstruiše. To se u nekim medijima, tajkunskim, prikazuje kako je to normalni građanski otpor. Ovi što hoće da uče to su ćaci, a ovi što neće su đaci. Ja onda podržavam ćake koji hoće da idu u školu. Lično mislim da je nasilje i ono što su studenti objavili u 15 za 15. Napravili su gotovo vojni plan. Samo mi nemojte reći da su to sami napravili. Nek studenti pokažu da nisu za nasilje, nek se odvoje kad počne nasilje. Vi pravite da ključa nezadovoljstvo. Ono što je rekao predsednik, to me brine i mori najviše, nećemo se mi dugo oporaviti od toga. Mislim na društvo- rekao je predsednik vlade i dodao da će 15. marta biti na poslu.

