Premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je za Pink televiziju da ne može da se sruši država zbog tragedije, već da je to poziv na jedinstvo

Premijer je istakao da nisu iste društvene okolnosti kao kada su se održavali studentski protesti 1996. godine, te da je to bila Srbija pod sankcijama.

-Uzrok za one proteste su bili izborni rezultati. Imali smo decembarske izbore 2023, pa junske izbore 2024, gde je lista Aleksandra Vučića dobila legitimitet da vodi državu. Onda imamo nesreću 1. novembra u Novom Sadu i onda neko na talasu nesreće vidi priliku da vodi državu. To nije pitanje nekog festivala, kako su oni juče govorili, nego pitanje saosećanja za porodice i utvrđivanje odgovornosti. Videli ste juče se u Brazilu srušila jedna od najvećih saobraćajnica. To nije opravdanje, već samo naznaka da nije samo u Srbiji. Ne možemo da srušimo državu zbog tragedije, to je poziv na jedinstvo.

Vučević je naglasio da što se tiče studentskih zahteva, država je uradili sve ono što su tražili i podsetio da su dvojica ministara su podneli ostavku, kao i direktori javnih preduzeća, da je 13 ljudi procesuirano, 100 saslušano, u vrlo kratkom roku.

-Vodi se postupak protiv ministra, direktora javnog preduzeća, nadzornih organa. U ovom trenutku ima više od 200 dokumenata koji su podignuti na sajt Vlade. Ništa ne krijemo. Dokumenti koji ne mogu da budu objavljeni su u rukama Tužilaštva. Ono što neće biti objavljeno su lični podaci. Jedini zatev koji je imao veze sa univerzitetom jeste da se povećaju sredstva za 20 odsto za materijalne troškove. Ta odluka je nesporna i ona je obavezujuća za nas od 1. januara. Što se tiče odgovornosti onih koji oni vide kao napadače, ti ljudi su podneli ostavke.

Predsednik Vlade je istakao da većina studenata hoće da nastavi studije i da su pitanja koja treba postaviti nekim rektorima i dekanima jesu šta je sa ljudima koji treba da diplomiraju, šta je sa stipendijama i školarinama, šta je sa činjenicom da su roditelji platili domove ili stanove.

-Ljudi se igraju nekih stvari. Šta je sa platama za profesore? Sad će da dozvole minimum procesa rada, da ušu računovođeda isplate plate, jer ide Nova godina, Božić. Po mom mišljenju, neodgovorno. Nadam se da vode računa o fakultetima. Oni imaju pravo na svoju organizaciju, što se tiče Vlade mi smo ispunili zahteve- bio je jasan Vučević.

