Premijer Miloš Vučević govorio je za televiziju Pink da država neće dozvoliti da se narodu skida koža s leđa i pozvao trgovinske lance na fer poslovanje.

Premijer je naglasio da je inflaciju zaustavljena i da se očekuje da bude 4 posto na godišnjem nivou, a da rast BDP bude između 3,8 i 4 posto.

-Ostaje još jedna runda razgovora sa prosvetnim sindikatima, juče je potpisan dobar paket sa poljoprivrednicima sa novim podsticajima i subvencijama. Kao kruna svega toga, Srbija je dobila kreditni investicioni rejting. To je veliko ekonomsko čudo, jer mi nismo članica EU i NATO, nismo uveli sankcije Rusiji, imamo otvoreno pitanje KiM. Čestitam svima, predsedniku države, Ani Brnabić, koja je vodila Vladu u prethodnom periodu, NBS i građanima Srbije.

Vučević je kazao i da su korekcije cena neophodne i naglasio da je pre nekoliko meseci otvorio pitanje trgovačkih marži.

-Teško bih bez predsednika Republike mogao da izguram to. Nemaju svi ministri isti odnos gledanja. Ja sam neko ko je zadužen za stranku i vodio sam se time šta mi govore građani i prijatelji koji su mi ukazivali na to. Otvorićemo i priču oko farmaceutske priče i apoteka. Ministar Lončar je vrlo hrabro ušao u to. I danas će reći da to nećemo smeti. Videćemo i tu kako se formiraju cene. Nije sporno, možete da zaradite, ali ne puta pet ili 10. Ne možete sami da jedete toru, ne može samo slavljenik da jede. Jedan od trgovinskih lanaca zapošljava najviše ljudi, mi njih poštujemo, ali morate da pustite cene. Videćemo šta će agencija da pokaže da li ima kartelizacije.

On je naglasio i da su kazne ozbiljne te da idu i do više miliona evra.

- Ponavljam, nismo neprijatelji, oni plaćaju porez državi, želim im da imaju pune rafove. Ali, nemojte da skidate kožus s leđa građanima. A promet je pet milijardi evra. Kako je moguće da je Smoki jeftiniji u BiH nego u Srbiji, a zašto je Nutela skuplja u Srbiji nego u Italiji. Kako nije identičan algoritam. Neću da dozvolim da je država kriva za cene, pa da opsuju Vučića, vladu. Država nije podigla carinske stope. Zato poručujemo lancima da se urazume. Kartelizacija je zabranjena u tržišnoj privredi. Država ima obavezu da utiče. Nas su birali građani, mi odgoravamo njima, ali ne može da se sve prevaljuje na njihov teret.

On se dotakao i naknada koje banke uzimaju za održavanje kartica i računa i istakao da im država pravi dobar ambijent, pogodan za bankarsko poslovanje.

- A vi hoćete da vratite da sve što možete da naplatite to uradite. Razumem da ljudi očekuju reakciju države. Meni je lakše kada imamo podršku predsednika. Neće trgovci manje zaraditi, ljudi će više kupovati. Jedan lanac ima veći promet, jer su cene niže. Ljudi će moći više da pazare.

Autor: Snežana Milovanov