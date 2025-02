Premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je da Goran Ješić i Borislav Novaković direktno organizuju i pripremaju organizovanje incidenata danas tokom blokade novosadskih mostova.

Nikada ne mogu da razumem niti opravdam blokade mostova, da neko pravi navodno proslavu Dana grada tako što blokira taj isti grad. Pošto će tamo biti i oni koji su se protivili izgradnji mostova, a danas se gradi dodatna 3 mosta. Za mene to ima težu simboliku, podseća me na odvajanje Vojvodine od Srbije. Ne želim da budem deo toga. Mogu da vam kažem potpuno pouzdano, Goran Ješić i Borislav Novaković direktno organizuju i pripremaju organizovanje incidenata danas. Fingiraju da SNS pravi kontramiting, a ja vam kao predsednik stranke, kažem da niko iz SNS nema šta da traži na blokadama. I kažem jasno i glasno simpatizerima stranke, nemojte ni da se približavate tamo. Onima koji predstavnjaju studente, skrećem pažnju da ne dozvole opozicionim liderima da iz zloupotrebe. Ponavljam, Goran Ješić i Borislav Novaković pripremaju nekoliko mladiće sa crnim kapuljačama, fantomkama, da bi to sa pripremljenim tekstom izašlo na tajkunskim medijima.

Vučević je naveo da je to scenario koji ne sme da se desi, scenario zla i sukoba, a Novosađanima uputio izvinjenje.

-Izvinjavam se Novosađanima što ne mogu da slave Dan grada, nego trpe to što trpe, studentima kažem da ne nasedaju na opozicione lidere. SNS danas nema nikakvu aktivnost u Novom Sadu, ništa ne radimo. Čekamo da oni završe i da se vratimo normalnom životu. Ako se nešto desi, direktno su odgovorni Borislav Novaković i Goran Ješić. Skrećem pažnju da MUP povede računa, poljoprivrednicima da povedu računa, ako nešto vidite zovite policiju. Mi nećemo učestvovati ni u blokadama ni u incidentima. Kaznili su Novi Sad s ovim.

Autor: Pink.rs