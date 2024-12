NEMAJU PRAVO DA VRŠE NASILJE, TO JE NEDOZVOLJENO Predsednik Vlade Vučević izričit: Blokada FTN može da oteža utvrđivanje svega što se dogodilo u vezi nadstrešnice

Premijer Srbije Miloš Vučević ocenio je danas da opozicija koja organizuje blokade i proteste želi prelaznu vladu i da na vlast dođu bez izbora.

Vučević je na TV K1 rekao da njih ne bi zadovoljio ni pad cele vlade, napominjući da vlada koju predvodi neće pasti, jer u ovom trenutku nema razloga za to zato što ima podršku većinske Srbije.

"Ali, oni bi i nakon toga rekli da nije dobro, jer oni moraju da vode državu", kazao je Vučević.

Na pitanje kako razume poruke Pokreta Kreni-promeni koji su saopštili da izbori nisu odgovor, da studenti nisu sami i da je pobeda na dohvat ruke samo treba "nastaviti igru", Vučević kaže da su i sami rekli i potvrdili da je ovo za njih igra.

On je rekao da ne razume šta znači to što neće izbore, odnosno šta bi onda hteli i naveo da imaju pravo na političko delanje, odnosno da studenti imaju pravo da se organizuju, ali da država reaguje u trenutku kada je ugrožena bezbednost ljudi i imovine.

"Nemaju pravo da vrše nasilje, tuku ljude, to je nedozvoljeno", istakao je premijer.

On je ukazao da njihovi zahtevi nisu da se ide na izbore i proveri legitimitet vlade, a neće ni savetodavni predlog za opoziv predsednika prihvatiti.

"Oni neće o tome, neće ni o izborima, već hoće bez izbora da preuzmu vlast, na pritisku, revoluciji da se dođe do vlasti. Sve ostalo je nebitno, tehničko-administrativne stvari, suština njihovog delanja je da se preuzme vlast bez izbora", ocenio je Vučević.

Odgovarajući na pitanje o eventualnoj manipulaciji studentima koji blokiraju rad fakulteta, Vučević kaže da je to pitanje za one koji organizuju studenete i za njih same i dodaje da je struktura studenata koji učestvuju u blokadama heterogena.

"Nisu ideološki i politički isti, forumisali su svoje zahteve, ali da budem iskren osim onog za bolje uslove na fakultetima, ostale ne razumem", kazao je Vučević.

On je dodao i da je "nonsens" to što traže oslobađanje, odnosno puštanje iz pritvora, a s druge strane traže krivično-pravnu odgovornost.

Kada je reč o zahtevu studenata da se objavi dokumentacija koju poseduje tužilaštvo u vezi nesreće na železničkoj stanici u Novom Sadu, Vučević kao pravnik i advokat kaže da smatra da ne može da se objavi nešto što tužilaštvo koristi u procesu podizanja optužnice.

On smatra i da su ti ugovori koje poseduje tužilaštvo javna stvar i dodaje da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao predsednik došao do nekih dokumenata za koje je rekao da je spreman da razgovarara o objavljivanju.

Vučević navodi da do sada nije razumeo da studenti traže od bilo koga u vladi da razgovaraju.

"Nisu raspoloženi za razgovore, ali uvek kada budu hteli da razgovaraju, u normalnoj, demokratskoj atmosferi, vlada je otvorena za razgovor, kao i ministarstvo", rekao je Vučević dodajući da je do sada lično razgovarao sam sa rektorima, dekanima.

Kaže i da bi lično voleo da tužilaštvo objavi ta dokumenta, jer misli da ništa spektakularno u njima nema.

"To su pravno tehnički građevinski akti, ničeg tu spektakularnog i tajnog nema, verovatno nešto u vezi rokova, cena, ali to nas ne dovodi do odgovora zašto se srušila nadstrešnica", ocenio je premijer.

On je ukazuje i da blokada Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu može da oteža utvrđivanje svega što se dogodilo u vezi nadstrešnice, jer su oni zaduženi za veštačenje.

Autor: Aleksandra Aras