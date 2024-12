Delegacija Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem posetila je Nemačku gde je prisustvovala prezentaciji plana iskopavanja litijuma u okviru projekta Zinvald Litijum.

Njih je dočekao nemački kancelar Olaf Šolc nakon čega im je u rudarskoj upravi u Saksoniji u gradu Frajbergu koji ima višedecenijsku istoriju rudarenja predstavljen njihov plan za eksploataciju litijuma.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, koja je bila član naše delegacije rekla je za Pink da je to bilo jedno zaista lepo iskustvo.

- Tamo samo zaista imali prilike da čujemo njihove stručnjake i da vidimo da mi nismo toliko daleko kada su naši zakoni i propisi u pitanju, ali i da nešto više naučimo i razmenimo iskustvo. To se odnosi i na naše fakultete i na naše stručnjake koji bi mogli da se usavršavaju u Frajbergu - rekla je ministarka.

Tamo je bio prisutan i dekan rudarskog fakulteta koji je i ranije bio u Srbiji i posećeivao naše kopove u Kostolcu i Drvnu.

Đedović Handanović je rekla da imamo dugu tradiciju sarađivanja sa Nemačkom na polju rudarstva i da treba i da nastavimo tradiciju dobre saradnje.

- Sa Saksonijom vekovima unazad imamo dobru saradnju i mislim da je dobro da nastavimo to da radimo. Zemlja smo bogata mineralima, rudama i treba da ih eksploatišemo na najodrživiji mogući način, da primenjujemo najviše standarde, najbolje tehnologije i to je ono što smo u Nemačkoj i čuli. Čuli smo o njihovim planovima za otvaranje rudnika u Zinvaldu - naglasila je Đedović Handanović.

Kako je rekla u pitanju je rudnik gde će se litijum vaditi iz čvrste stene kao što je i litijum u našoj zemlji i nalazi se na sličnim dubinama kao što postoji mogućnost i u Srbiji u Jadru, čuli smo kako kao oni to planiraju i koje procedure sprovode.

Kao član srpske delegacije bio je i Petar Filipović koji je protivnik rudarenja litijuma u Srbiji, a kojem je predesednik Vučić pre nekoliko meseci obećao da će ga povesti u Nemačku da vidi kako će rudarenje litijuma izgledati u Nemačkoj.

- Petar Filipović, gospodin iz Gornjih Nedeljica je bio na tribini u Ljuboviji kada je i predsednik takođe bio tamo sa par ministara kada je razgovarao sa građanima direktno zajedno sa generalnim direktorom kompanije Rio Tinto. Petar je jedan od onih ko nije bio naklonjen projektu Jadar ali opet ima jedan racionalan stav pre svega da čuje, i mislim da je to važno da se čujemo, važno je da razgovaramo - rekla je ministrka.

Ona je navela da se u Ljuboviji dosta čulo da Evropa ne planira da eksploatiše u svojim zemljama rude, minerale i da su ovom posetom videli da je nemačka ozbiljna kada je u pitanju početak eksploatacije rude litijuma u svojoj zemlji.

Kako kaže kada je Vučić pozvao Fiipovića da sa njim poseti Nemačku on se tada nasmejao i mislio da od toga ne će biti ništa.

- Eto desilo se juče je čovek bio sa nama sedeo je za stolom i sa kancelarom Nemačke i sa nemačkim ekspertima kao i sa direktorom kompanije Zinvald, pitao je šta ga zanima i da li je taj deo gde oni planiraju rudarenje naseljen i koliko ljudi živi - kaže Đedović Handanović.

Ona je rekla da se videlo da tamo zaista ima naseljenih mesta i da kompanija tek treba da kupi još zemlje od njih i da je u procesu razgovora sa stanovništvom.

- To je deo gde ima i jako puno i vetro parkova i solarnih elektrana, znači oni su svesni zelene energije i nephodnosti za kritičniim mineralnim sirovinama - rekla je Đedović Handanović.

Ti ljudi tamo imaju konstruktivan dijalog, dodalje Handanović i kaže da je jako bitno da se dođe do nečega što je održivo i šta možemo da radimo i od čega ćemo da imamo svi mi koristi i svi građani Srbije.

Kancelar Šolc je pozvao i određene opozicione medije da izveštavaju o tom događaju ali oni nisu bili zainteresovani.

- Verovatno bi demantovali sami sebe, jer smo čuli toliko da Evropa nema nikakvih planova kada je litijum u pitanju, a na ovom studijoskom putovanju je rečeno kako je Nemačka jako odlučna da ide u eksploataciju svojih minerala - rekla je ministarka.

Dodaje da su Nemci shvatili da su za zelenu tranziciju i za sve ono što se ekolozi zalažu potrebene mineralne sirovine.

Kako je rekla, moramo da sa novim razvojem i novim tehnologijama idemo u novi tehnološki progres i napredak, nekada su to bila fosilna goriva, nafta, gas ugalj, danas su to. a i u budućnosti kritičke mineralne sirovine među kojima su i litijum i bakr, olovo, cink, kobalt, magnan, molibden sve ono što naša zemlja ima i poseduje ina nama je da vidimo kako to da najbolje iskoristimo za razvoj naše zemlje, a da to bude održivo uz poštovanje ekololoških standarda.

Autor: Dalibor Stankov