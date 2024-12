LAŽ JE DA ZAHTEVI STUDENATA NISU ISPUNJENI: I sami su o tome pričali i objasnili, ovo je izgovor za dalji haos! (VIDEO)

U vezi sa ispunjavanjem zahteva studenata oglasila se predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Tim povodom, ona se olasila na svom zvaničnom X nalogu.

- Za sve one koji kažu da zahtevi studenata nisu ispunjeni jer su se odnosili i na gradonačelnika Novog Sada i premijera Miloša Vučevića. Laž. To nije bio deo zvaničnih zahteva, niti deo zahteva svih studenata. I sami su o tome pričali i to objasnili. Ovo je izgovor za dalji haos i dokaz da su neki od studenata tu kao političari, a ne kao predstavnici studenata - ocenila je Brnabić.

Autor: Aleksandra Aras